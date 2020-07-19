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19 июля,
2020
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Машина провалилась в раскопку теплосетей в центре Томска, трое пострадали

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Ранним утром в воскресенье, 19 июля, водитель автомобиля ВАЗ съехал в раскопку теплосетей на проспекте Ленина, где идут ремонтные работы. Трое человек получили травмы, их доставили в больницу.


По информации регионального УМВД, ДТП произошло около 05:00 в районе дома 38 на проспекте Ленина. Автомобиль ВАЗ-21053 с 35-летним мужчиной за рулем ехал по проспекту Ленина со стороны проспекта Фрунзе по направлению к Кирова.

Машина провалилась в раскопку теплосетей в центре Томска, трое пострадали
Фото: УМВД по Томской области

«В районе дома № 38 он совершил съезд с проезжей части в место проведения ремонтных работ по замене теплосетей», — сообщили в полиции.


В результате аварии травмы получили трое: водитель и два пассажира - женщины 28 и 30 лет. Их доставили в больницу.


Госавтоинспекция просит отозваться очевидцев происшествия, позвонив по телефонам: 8 (3822) 271-552, 664-422.


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