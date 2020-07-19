Машина провалилась в раскопку теплосетей в центре Томска, трое пострадали

Ранним утром в воскресенье, 19 июля, водитель автомобиля ВАЗ съехал в раскопку теплосетей на проспекте Ленина, где идут ремонтные работы. Трое человек получили травмы, их доставили в больницу.





По информации регионального УМВД, ДТП произошло около 05:00 в районе дома 38 на проспекте Ленина. Автомобиль ВАЗ-21053 с 35-летним мужчиной за рулем ехал по проспекту Ленина со стороны проспекта Фрунзе по направлению к Кирова.