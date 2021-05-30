Машина дорожной службы загорелась в Асине: есть пострадавший

38-летний работник дорожной фирмы пострадал в результате возгорания автомобиля. Мужчина наносил разметку на дорогу в городе Асино. С ожогами головы, лица и рук его доставили в больницу.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в Асине при проведении работ по нанесению разметки на дорожное полотно произошло возгорание в автомобиле Hyundai. В кузове обгорели оборудование с краской и тент. Площадь пожара составила один квадратный метр.





«Оператор работ 1983 года рождения получил ожоги кистей рук, лица, волосистой части головы, был госпитализирован в Асиновскую районную больницу», — прокомментировали в МЧС.





Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 12.56. Пожар ликвидировали до прибытия спасателей.

На место выезжали пять человек и одна единица техники.





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