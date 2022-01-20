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Маршруткам Томска и спецтехнике предложили заправляться метаном

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Депутаты Думы города Томска предложили перевести пассажирские автобусы, а также технику «ТомскСАХа» и «Спецавтохозяйства» на метан. При этом, в городе всего четыре метановые заправки, а последнюю вводили в эксплуатацию два года.

Спикер гордумы Чингис Акатаев отметил, что сегодня вопрос замещения традиционных видов топлива является актуальным, а Правительство предлагает определенную помощь при переходе на более экологические виды топлива.

«Например, Министерство промышленности и торговли выделяет производителям техники, использующим природный газ в качестве топлива, субсидии из федерального бюджета. Также Министерство энергетики предоставляет субсидии бюджетам регионов для софинансирования расходов на субсидии юрлицам и ИП, выполняющим работы по переоборудованию общественного транспорта и коммунальной техники на использование метана в качестве моторного топлива», — рассказал Чингис Акатаев. По его словам, в данном процессе уже участвуют 26 регионов.

В свою очередь, заммэра Вячеслав Черноус отметил, что в САХе уже есть техника, которая ездит на метане и «неплохо себя показывает». Однако о глобальном переходе на метан говорить рано: в Томске мало метановых заправок, кроме того, при переходе на метан увеличивается и время обслуживания техники.

«Заправка одного автомобиля метаном длится 22 минуты, а соляркой — 1-2 минуты. Если это будут совмещенные двигатели переключения с одного на другой вид топлива, то будут ездить только на солярке, значит, просто надо устанавливать газомоторный двигатель. Это понесет ряд затрат, мы подсчеты делали, в думу их предоставим», — сказал Черноус. 

Депутаты решили вернуться к обсуждению данного вопроса в марте. К этому времени станет понятно, реализуемо ли данное предложение.

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