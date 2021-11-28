Маршрут 11 продлят до томских поселков Кузовлево и Спутник

Маршрут № 11 в Томске будет курсировать по новому маршруту, теперь он будет заезжать в поселки Спутник и Кузовлево, которые испытывают проблемы с транспортным сообщением.

Решение о продлении маршрута приняли на городской транспортной комиссии, сообщили в мэрии. Дополнительное соглашение с перевозчиком маршрута №11 заключат после внесения изменений в реестр регулярных маршрутных перевозок. О точных датах в администрации не сообщили. Но до этого момента обещано, что жителей Спутника и Кузовлева до остановки «Сосновый Бор» сможет довезти специальный автобус, который выделила ассоциация перевозчиков. От остановки томичи смогут уехать на маршрутках № 11, 38, 131, 401 и 443.

«Мы не закрываем маршрут № 22, конкурсная процедура на эту перевозку будет еще раз объявлена в ближайшее время. Возможно, найдутся предприниматели, желающие работать на этом маршруте», — добавила председатель комитета организации пассажироперевозок Ольга Свахина.

Ранее жители поселка Спутник записали видеобращение к губернатору, в котором рассказали, что испытывают проблемы с автобусным сообщением. Единственный маршрут № 22 осенью стал двигаться с большими интервалами, а жителям приходится ждать его по три часа. При этом автобусом пользуются семьи с детьми и школьники - в Спутнике нет школы. В поселок приезжали и.о. главы департамента городского хозяйства мэрии Томска Александр Карпанин и председательница комитета по организации пассажироперевозок Ольга Свахина. Чиновники пообещали жителям, что ситуация с транспортом в поселке нормализуется с 8 ноября, но на момент записи обращения интервалы между автобусами по-прежнему составляли 2-3 часа. Позднее администрация Томска отметила, что совместно с перевозчиком мэрия нашла решение по маршруту № 22 и договорились о бесплатной доставке пассажиров от остановки «пос. Спутник» до остановки «Сосновый бор» с 15 ноября.