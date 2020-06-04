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04 июня,
2020
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Новости

Маршрутные автобусы Томска вновь изменили график работы

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В Томске сокращены интервалы движения маршрутных автобусов, сообщает пресс-служба мэрии. Теперь интервалы движения маршрутных автобусов в рабочие дни станут прежними, согласно муниципальным контрактам, но изменится время окончания работы. С конечных остановок автобусы должны уезжать в последний рейс не ранее 21 часа.

Маршрутные автобусы Томска вновь изменили график работы

Согласно распоряжению департамента городского хозяйства, в будни автобусы будут начинать работы в 6 часов, в выходные и праздники — в 6.30. Прибывать на конечный пункт маршрута автобусы должны не ранее 22 часов.

Интервал движения в нерабочие дни не должен превышать 15 минут.

Указанные изменения касаются режима работы маршрутов №№ 4, 5, 8/9, 11, 12, 13/14, 19, 20, 22, 23, 25/52, 26, 29, 30/33, 38 и 53.

Актуальную информацию о работе автобусов можно получить в «Центре организации и контроля пассажироперевозок» по тел. 28-29-06.

Добавим, что согласно распоряжению губернатора в общественном транспорте действует обязательный масочный режим. У пассажиров и водителей должны быть медицинские маски и перчатки. Если перчаток нет, то при себе должен быть кожный антисептик.


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