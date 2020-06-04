Маршрутные автобусы Томска вновь изменили график работы

Согласно распоряжению департамента городского хозяйства, в будни автобусы будут начинать работы в 6 часов, в выходные и праздники — в 6.30. Прибывать на конечный пункт маршрута автобусы должны не ранее 22 часов.



Интервал движения в нерабочие дни не должен превышать 15 минут.



Указанные изменения касаются режима работы маршрутов №№ 4, 5, 8/9, 11, 12, 13/14, 19, 20, 22, 23, 25/52, 26, 29, 30/33, 38 и 53.



Актуальную информацию о работе автобусов можно получить в «Центре организации и контроля пассажироперевозок» по тел. 28-29-06.



Добавим, что согласно распоряжению губернатора в общественном транспорте действует обязательный масочный режим. У пассажиров и водителей должны быть медицинские маски и перчатки. Если перчаток нет, то при себе должен быть кожный антисептик.





ПОДДЕРЖИ ТВ2!

