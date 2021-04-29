Маршрутки Томска с 1 мая начнут заезжать на дачные участки

Так, автобусы маршрута № 4 «Ф. Мюнниха-Московский тракт-Левобережье» к СНТ «Левобережье» и «Нерудник» по средам и субботам и в праздничные дни будут отправляться с ул. Ф. Мюнниха в 8.00 и 18.00, по пятницам – в 18.00. С левобережья рейсы стартуют в 9.25 и 19.25. Такое расписание сохранится до 30 сентября.





В пос. Родионово следует маршрутный автобус № 20 «Станция Товарная – НПО «Вирион»/пос. Родионово». Он будет работать в будни с 6.00 до 22.30 (интервал 7-14 минут, после 19 часов – 14-17 минут), в выходные и праздничные дни работа будет организована с 6.30 до 22.30.





В пос. Заварзино томичи будут добираться на маршрутном автобусе № 23 «Приборный завод – Академгородок (через Инженерный центр) – пос. Заварзино» ежедневно в 8.00, 13.00 и 17.20. Из поселка в 9.30, 14.30 и 19.00.





На мичуринские участки «ТомНИИВС» горожане доедут на автобусе № 53 «НПО «Вирион» - Мичуринские участки «ТомНИИВС», «Степановка – ТомНИИВс — Росинка». Рейсы будут ежедневными с 7.00 до 21.00 с интервалом в 30 минут. Это расписание действительно до 30 сентября.





Владельцы дач на 1-х и 2-х мичуринских участках по Иркутскому тракту будут добираться до них на автобусах маршрута № 38 «Сосновый бор – Черемошники — Каштак — ул. С. Лазо — 2-е мичуринские участки». Со 2-х мичуринских время отправления с 7.00 до 22.30. Из Соснового бора в будни с 6.00 до 22.30, в выходные и праздники – с 6.30 до 22.30.





Уточнить расписание работы общественного транспорта и задать интересующие вопросы томичи могут по телефонам 28-29-05 и 28-29-06.