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Маршрутка загорелась во время движения в Томске
3 часа назад
Маршрутка загорелась на Каштаке во время движения, рассказали ТВ2 в МЧС. По данным спасателей, пассажиров в автобусе не было и от возгорания никто не пострадал.
В 9:06 часов в пожарно-спасательную службу поступило сообщение, что на улице 79-й Гвардейской дивизии, на кольце, загорелся моторный отсек ПАЗа, — прокомментировали инцидент в МЧС. — По предварительным данным, горел автобус маршрута № 4, ехавший без пассажиров.
На возгорание выехали 11 человек и две единицы техники. Огонь удалось потушить в 9:15, выгорел моторный отсек автобуса. Пострадавших нет.
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