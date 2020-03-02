Добрые новости
02 марта,
2020
1
видео
1
фото
Новости

Маршрутка загорелась во время движения в Томске

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Маршрутка загорелась на Каштаке во время движения, рассказали ТВ2 в МЧС. По данным спасателей, пассажиров в автобусе не было и от возгорания никто не пострадал.  

Маршрутка загорелась во время движения в Томске

В 9:06 часов в пожарно-спасательную службу поступило сообщение, что на улице 79-й Гвардейской дивизии, на кольце, загорелся моторный отсек ПАЗа, — прокомментировали инцидент в МЧС. — По предварительным данным, горел автобус маршрута № 4, ехавший без пассажиров.

Видео: Регион-70

На возгорание выехали 11 человек и две единицы техники. Огонь удалось потушить в 9:15, выгорел моторный отсек автобуса. Пострадавших нет.  

​​ПОДДЕРЖИ ТВ2! 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.