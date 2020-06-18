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18 июня,
2020
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Маркировка обуви, лекарств и табачной продукции заработает в Томской области с 1 июля

ТВ2
ТВ2
1 час назад

С 1 июля в Томской области вводится обязательная маркировка обуви, лекарств и табачной продукцииКаждому товару — обуви, лекарствам и табачной продукции — будет присвоен индивидуальный код, который наносится на упаковку на заводе-производителе, что позволяет проследить путь товара от производства до прилавка магазина или аптеки.


Покупатель сможет отсканировать код с помощью бесплатного мобильного приложения «Честный знак» и получить информацию о товаре, включая страну-производителя, срок годности, состав. Предполагается, что такая мера защитит рынок от подделок. Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, отвечая на вопросы «Ленты.ру», отметил высокую активность большей части бизнес-сообщества.


Однако, по его словам, «как и в любой деятельности, в проекте маркировки есть предприятия-передовики, которые активно включились в проводимую работу совместно с ведомствами и коллегами по рынку. Но есть и предприятия, которые все оставляют на последний момент и не пользуются возможностью протестировать все процессы до введения обязательных требований по маркировке товаров».


Эксперимент по маркировке лекарств в России начался еще в 2017 году. За год было выявлено нарушений на 500 млн рублей: вскрылись вторичные продажи дорогих лекарств для лечения тяжелых заболеваний, которые государство закупало для больниц. По данным Росздравнадзора, к 2019 году оборот недоброкачественных лекарств снизился в 2,5 раза.


Предполагается, что система маркировки будет к 2024 году распространится на большинство товаров, включая продукты питания.


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