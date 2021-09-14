Мария Москалева: «Мы должны учиться понимать людей, не похожих на себя»

Не отстраняться, не жалеть, а относиться как к равным. И требовать от чиновников такого же нормального отношения – внимания и соблюдения всех прав, – считает кандидат в депутаты Законодательной Думы Томской области от партии «Новые люди» Мария Москалева. После избрания депутатом она намерена вывести на новый уровень работу по защите прав детей с ограниченными возможностями здоровья и поддержке их родителей. Таких же, как и она сама…

«Боремся с диагнозом. И с чиновниками»

Жизнь Марии резко изменилась шесть лет назад: ее дочери врачи поставили страшный диагноз – ДЦП. Тогда инженер-энергетик с трудовым стажем более десяти лет решила уйти с работы и сосредоточиться на уходе за ребенком. При этом ей пришлось испытать немало негативных моментов: выяснилось, что в Томске проблемы инвалидов и их опекунов – не в приоритете, скажем так, у чиновников.

– У людей с ограниченными возможностями – те же основные потребности, что и у всех остальных – охрана здоровья и лечение, основные услуги, жилье и доход. А у нас только один процент общественного транспорта оборудован возможностью заезда для инвалидов. Пандусов очень мало, особенно в исторической части Томска, пространств для занятий спортом практически нет! В итоге власти видят такую красивую картинку: инвалидов на улицах почти не видно (а, может, и вовсе не существует). А на самом деле люди просто не могут выйти из квартир! Но это ведь несправедливо – каждый человек должен иметь равные права и возможности. Поэтому мы теперь боремся не только с диагнозом, но и с чиновниками, – рассказывает Мария.

Мы – потому что за прошедшие годы Москалева нашла немало сторонников, воспитывающих детей с ОВЗ и тоже желающих изменения отношения к ним. Мария завела блог, где делится собственным опытом и дает советы тем, кто оказывается обескуражен черствостью и бездушием чиновников. А еще стала волонтером всероссийского фонда «Клуб Добряков» — в нынешнем году в Томске открылось его отделение. — Наша цель — чтобы чиновники перестали делать вид, что нас не существует. Чтобы они, наконец, услышали наш голос и обратили внимание на наши проблемы, — рассказывает Мария. – Во власти нужны новые люди. Не «андроиды», роботы в креслах, а люди - чуткие, неравнодушные, отзывчивые…

Один из проектов, куратором которого стала Мария, — «Уроки Доброты». Волонтеры проводят тематические классные часы в школах, где рассказывают, что такое благотворительность. Программа рассчитана на школьников разного возраста. — Даже младшеклассники с удовольствием нас слушают, пытаются разобраться, что такое доброе дело. А потом они участвуют в добрых акциях — например, мусор сортируют, отработанные батарейки и крышки от бутылок сдают на переработку, приносят игрушки для больных детей. И все это — не ради галочки, что ты поучаствовал тоже в мероприятии, — отмечает Москалева. Проект «Донорство костного мозга», в свою очередь, рассчитан на привлечение людей к осознанному донорству в данной сфере. Попутно на просветительских акциях развеиваются всякие мифы, типа того, что костный мозг достают из позвоночника и донору может стать плохо.

Особенные люди – не изгои

— Уже несколько лет я все больше времени посвящаю помощи людям, информационной и моральной. Поддерживаю и подсказываю: как обойти бюрократию и как бороться с органами т.н. «социальной защиты», где искать помощи и поддержки, — рассказывает Мария Москалева. Чтобы отстаивать права детей и родителей в этом году Мария баллотируется в депутаты Законодательной Думы Томской области от партии «Новые люди».

Одна из актуальных проблем, за решение которой планирует взяться будущая народная избранница – инклюзивное образование для особенных детей. Оно вроде бы и разрешено - но только на бумаге. В реальной же жизни в обычных школах не находится педагогов, готовых взять ответственность за детей, не похожих на других. Эта проблема есть и в Томске, где сообщество мам давно бьется за создание полноценного социального кластера, где дети с ограниченными возможностями здоровья могли бы получать и полноценное образование, и медпомощь, и проходить реабилитацию. Мандат депутата, надеется Мария, поможет решить этот вопрос.