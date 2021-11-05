Мария Блажевич из томской филармонии получила премию «Органист года–2021»

«Премия «Органист года» – ориентир, как для самих органистов, так и для публики. Камертон, определяющий не только успешность артистов, но и самое главное – дающий вектор развития этого направления на будущее, позволяющий понять, как и куда двигаться дальше», — сказал президент Фонда развития творческих инициатив, профессор Александр Соловьёв.

Отметим, премию в прошлом году учредил Фонд развития творческих инициатив при поддержке Российского музыкального союза и критико-публицистического журнала «Музыкальная жизнь». Предполагается, что награда поможет сохранять и развивать традиции отечественной органной исполнительской школы, объединять профессиональное сообщество и расширять аудиторию слушателей.



В этом году награждение лауреатов и органный хит-парад прошли в рамках «Ночи искусств», также событие вошло в программу XIII международного фестиваля «Шедевры мировой классики в Кафедральном соборе». Томичка Мария Блажевич исполнила там Фантазии на темы оперы «Кармен» Ж. Бизе в переложении для органа Эдвина Лемара.

Полная версия награждения победителей опубликована на канале Кафедрального собора Калининграда.