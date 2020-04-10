Марафон онлайн-концертов стартует в поддержку фонда «Обыкновенное чудо»

В апреле и мае музыканты, актеры и певцы Томска будут участвовать в XIV благотворительном онлайн-марафоне «Обыкновенное чудо». Первый концерт состоится уже 10 апреля в 19.00. Его участником станет группа «Крит», трансляция пройдет на их страничке ВКонтакте.

«Мы рады быть полезными даже тогда, когда вся музыкальная сфера «схлопнулась». Многие растеряны и напуганы, а музыка, как известно, поднимает боевой дух, — прокомментировала ТВ2 основательница группы Маргарита Некратова. — Мы практикуем трансляции песен, и, судя по отзывам, людям сильно не хватает именно живого соприкосновения с музыкой в режиме real time. Для исполнителей это тоже другие ощущения, потому что мы не видим своих зрителей. Но волнуемся так же, как и на настоящем концерте. Так что все по-честному».

В течение месяца концерты проведут заслуженная актриса России Татьяна Угрюмова, композитор, скрипач Степан Пономарев, пианист Александр Петров, заслуженный артист России Александр Постников. Также участниками марафона станет квартет «Виниловая пластинка», арт-проект «Русские сны», а актриса Анна Денисова покажет моноспектакль «Антреприза Хьюстона», который ранее игрался в Хьюстоне и Сан-Франциско.

XIV благотворительный марафон «Обыкновенное чудо» стартовал 1 марта. Было запланировано большое количество мероприятий —концерты, спектакли, ярмарки, благотворительный турнир по мини-футболу. Из-за коронавируса некоторые мероприятия перенесли, а большинство просто отменились.





«Формат онлайн-марафонов необходим фонду: из-за пандемии коронавируса пришлось отменить многие мероприятия по сбору средств для тяжелобольных детей офлайн. Для онлайн-зрителей будет устроено все очень просто. Вы жертвуете фонду любую сумму за виртуальный вход, наслаждаетесь концертом, а мы вас радуем», — говорят в фонде.





XIV благотворительный марафон «Обыкновенное чудо. Цифровая перезагрузка» поддержан ПАО «СИБУР-Холдинг» в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». В рамках марафона планировалось помочь 23 ребятишкам. Вы можете сделать это уже сейчас на сайте фонда.





Также в этом году фонд развивает цифровую благотворительность – онлайн-платежи и QR-код помощи. Вы можете помочь фонду, просто вступив в группы в социальных сетях:







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