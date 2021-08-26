Мамы Томской области бесплатно обучатся основам бизнеса и смогут побороться за 100 тысяч рублей

23 августа в Томской области стартовала федеральная образовательная программа по развитию женского предпринимательства «Мама-предприниматель». Желающие пройти бесплатное бизнес-обучение могли подать заявки до 16 августа включительно. Чтобы успешно пройти отбор и стать участницей программы, нужно было заполнить анкету и подробно описать свой будущий бизнес-проект. Помимо бесплатного обучения все участники, чьи заявки отобраны, получат возможность побороться за денежный грант на реализацию своей идеи.

Программа существует с 2013 года и в этом году проходит более чем в 60 регионах России. С 2015 года программа «Мама-предприниматель» реализуется благотворительным фондом Amway «В ответе за будущее» и Комитетом по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ», с 2016 года – вместе с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», а в 2019 году к совместному проекту присоединился банк «Открытие».

Программа «Мама-предприниматель» была включена Минэкономразвития России в перечень программ для предпринимателей, реализуемых в рамках национального проекта РФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Пятидневный курс проходит в Томске с 23 по 27 августа в помещении «Фонда Развития Бизнеса». В течение этих пяти дней участницы пройдут весь путь молодого предпринимателя: от обучения основам до разработки и презентации собственного бизнес-плана. Эксперты курса обучат начинающих бизнесвумен необходимому минимуму: поиску ниши и разработке концепции продукта, основам маркетинга и продвижения, финансовым и юридическим нюансам ведения предпринимательской деятельности. В заключении курса каждая участница представит свой бизнес-план на конкурс – реализацию лучшей идеи профинансирует фонд Amway «В ответе за будущее», выделив победительнице грант в размере 100 тысяч рублей.

«Мама-предприниматель» в Томской области проводится в первый раз. Поддержку ему оказывает Фонд развития бизнеса Томской области, Комитет по развитию женского предпринимательств Опоры России и банк «Открытие».