Мама избитого в Северске: Он прислал фотографию, там было месиво, а не лицо

30 октября около 23 часов в Северске у магазина произошел конфликт, во время которого несколько мужчин избили 28-летнего Дениса Свистова. Как сообщили в региональном УМВД, в полицию поступило сообщение о том, что возле магазина по улице Калинина на земле лежит мужчина. Видео инцидента разошлось в соцсетях.

«В ходе проверки установлено, что возле указанного магазина произошел конфликт, в ходе которого мужчина 1991 года рождения получил телесные повреждения, степень тяжести которых в настоящее время устанавливается. При проведении оперативно-разыскных мероприятий личности участников конфликта установлены. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенных мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством», — отчитались в региональном УМВД.





Корреспонденту Агентства новостей ТВ2 удалось поговорить с мамой пострадавшего — Викторией Свистовой и узнать подробности. Она рассказала, что узнала об избиении сына только на следующее утро после инцидента. Денис сам позвонил ей из ОКБ, когда пришел в себя, а после прислал фотографию.





«Это случилось 30 октября вечером, я об этом ничего не знала. После того, как его избили, его обнаружила какая-то женщина, она позвонила в скорую помощь, он был без сознания. Сейчас пишу везде, чтобы эта женщина откликнулась, она не откликается, в скорой помощи мне не дают ее данные. Но нужно ее найти, чтобы на суде она дала показания, что она его нашла без сознания. Скорая помощь приехала и его доставили в томскую ОКБ. Там ему оказывали помощь, делали осмотр, КТ. Очнулся он к утру, где-то часов в 8 утра он мне позвонил и сказал, что проснулся и подумал, что дома, а потом не понял, где находится. Вспоминать, что было, он вообще начал только на второй день на утро. Тогда он мне позвонил и сказал: “Забери меня, я нахожусь там-то, у меня нет ни пропуска, ни паспорта, я не могу поднять голову, мне плохо”. Я ничего не поняла, он мне прислал фотографию свою, там месиво было, а не лицо», — рассказала ТВ2 Виктория Свистова.





После звонка мама пострадавшего сразу поехала в ОКБ.