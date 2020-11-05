Мама избитого в Северске: Он прислал фотографию, там было месиво, а не лицо
30 октября около 23 часов в Северске у магазина произошел конфликт, во время которого несколько мужчин избили 28-летнего Дениса Свистова. Как сообщили в региональном УМВД, в полицию поступило сообщение о том, что возле магазина по улице Калинина на земле лежит мужчина. Видео инцидента разошлось в соцсетях.
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Максимальный репост !!!!! 30.10.20 произошла трагедия в городе Северске. На остановке Спутник был жестоко избит молодой парень. Который ВЫЖИЛ ПОСЛЕ ЖЕСТОГО ИЗБИЕНИЯ . По результатам первичного обследования: перелом костей носа, перелом передней стенки левой вчп, перелом верхней стенки левой вчп, гемосинус, перелом стенок верхнечелюстной пазухи справа и слева, сквозная рвано-ушибленная рана внешнего угла левого глаза и подглазничной области, ушибленная рана верхней губы. Глаз не открывается неизвестно, что с глазом тк нужен осмотр офтольмолога. В БОЛЬНИЦУ НИКТО С ТАКИМИ ТРАВМАМИ НЕ ПОЛОЖИЛ !!!! ОТПРАВИЛИ НА АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ПРОХОЖДЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО МЕДИЦИНСКУЮ КОМИССИЮ !!!! Состояние Дениса каждый день ухудшается. Возможно у кого-то кто сейчас читает этот пост есть связи или влияние на медицинские организации , которые положат в стационар молодого парня у которого целая жизнь впереди и ещё нужно столько сил бороться за справедливость! @vseverske.info #дракасеверск
Публикация от МАМА И МЕДВЕДЬ 💁🏼♀️🐻 (@yuferevy)
«В ходе проверки установлено, что возле указанного магазина произошел конфликт, в ходе которого мужчина 1991 года рождения получил телесные повреждения, степень тяжести которых в настоящее время устанавливается. При проведении оперативно-разыскных мероприятий личности участников конфликта установлены. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенных мероприятий будет принято решение в соответствии с законодательством», — отчитались в региональном УМВД.
Корреспонденту Агентства новостей ТВ2 удалось поговорить с мамой пострадавшего — Викторией Свистовой и узнать подробности. Она рассказала, что узнала об избиении сына только на следующее утро после инцидента. Денис сам позвонил ей из ОКБ, когда пришел в себя, а после прислал фотографию.
«Это случилось 30 октября вечером, я об этом ничего не знала. После того, как его избили, его обнаружила какая-то женщина, она позвонила в скорую помощь, он был без сознания. Сейчас пишу везде, чтобы эта женщина откликнулась, она не откликается, в скорой помощи мне не дают ее данные. Но нужно ее найти, чтобы на суде она дала показания, что она его нашла без сознания. Скорая помощь приехала и его доставили в томскую ОКБ. Там ему оказывали помощь, делали осмотр, КТ. Очнулся он к утру, где-то часов в 8 утра он мне позвонил и сказал, что проснулся и подумал, что дома, а потом не понял, где находится. Вспоминать, что было, он вообще начал только на второй день на утро. Тогда он мне позвонил и сказал: “Забери меня, я нахожусь там-то, у меня нет ни пропуска, ни паспорта, я не могу поднять голову, мне плохо”. Я ничего не поняла, он мне прислал фотографию свою, там месиво было, а не лицо», — рассказала ТВ2 Виктория Свистова.
После звонка мама пострадавшего сразу поехала в ОКБ.
Он лежал в ОКБ в коридоре на сиденьях, на куртке. Куртка вся в крови была, неомытое лицо, но швы наложены. Три шва было наложено: на губу, на глаз и с внешней стороны глаза. Я сначала не видела эти швы, потом на второй день, когда удалось отмыть, сразу не получалось, так как все присохшее было. Сказали, забирайте его, дали все бумаги. Там были результаты КТ, обследований и расписаны были все препараты, которые мы должны купить, рекомендации, каких специалистов нужно еще пройти, — вспоминает Светлана.
Выдав все документы на руки, матери Дениса рекомендовали поехать в 3 горбольницу, чтобы пройти осмотр ЛОРа, офтальмолога и рентген. Получить консультации этих специалистов в тот же день не удалось.
«Я изначально не догадалась настоять на госпитализации или попросить написать отказ, потому что мне сказали, что с его травмами должны были минимум на 8 дней положить в больницу. И вот это лечение, которое они расписали, они должны были лечить, потому что по ОМС это возможно, а они все переложили на мои плечи. <... > Сегодня только офтальмолог его осмотрел первый раз. В 3 горбольницу когда приехали, мне сказали, что нет рентгенолога, они все в ковид-центре, а вам придется долго ждать, а сыну плохо делается. Сказали: “Везите домой, ему лучше лежать, привезете позже и мы сделаем и снимки и описание».
Сейчас Денис находится дома, мама вызывает для него участкового врача на дом. Также они сами на машине приезжали в 3 горбольницу на осмотры у узких специалистов. Завтра, 6 ноября, Виктория повезет сына на осмотр к челюстному хирургу в ОКБ, где будет решатьс вопрос о его госпитализации.
«На данный момент сделали травматолога, офтальмолога, все заключения нам дали. Завтра мы поедем к челюстному хирургу, нам дали направление, потому что травматолог сказал, что глазницы переломаны со смещением, их нужно вправлять. Там они примут решение о госпитализации. До этого мы ходили по врачам, он сидел в очереди весь переломанный, ждал. Я его так навозила, что боли сильные начались, он упал дома и спал, когда я ему уколы поставила», — говорит Виктория.
Семья Дениса Свистова написала заявление в полицию и сделала судебную экспертизу.
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