Малый и средний бизнес Томской области в 2021 году кредитовался на 22% чаще

С январе по октябрь 2021 года малый и средний бизнес в регионе получил в банках кредиты на 44 млрд рублей. Это, по оценке томского отделения Центробанка, практически столько же, сколько предприниматели региона получили за весь прошлый год. Так объем кредитования за 10 месяцев 2021 года вырос на 22% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

«В текущем году в России действовали несколько крупных программ, по которым бизнес мог получить кредиты по сниженным ставкам, ведь для работы многих сфер бизнеса требовалась поддержка в условиях пандемии. Они были дополнительным фактором привлекательности кредитов», — считает Татьяна Толкмит, замуправляющего томским отделением Банка России.

Чаще всего кредитовались представители малого и среднего бизнеса, их кредитный портфель на 1 ноября 2021 года достиг 28 млрд рублей, увеличившись за год на 17%. При этом качество кредитного портфеля у представителей этих категорий бизнеса улучшилось: снизилась доля просроченной задолженности (на 1 ноября она равнялась 3,7%). Это, считают аналитики, произошло за счет удачных программ банков по реструктуризации.

«Банк России рекомендовал кредиторам до конца 2021 года не отказывать клиентам в реструктуризации, даже если ранее им уже меняли график платежей. В этом случае заемщики избегали новых просрочек и не портили кредитную историю», — отмечают в ЦБ.

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