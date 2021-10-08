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Маломобильные жители Томской области смогут вакцинироваться от коронавируса на дому

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Департамент здравоохранения Томской области сообщает, что маломобильные жители региона, в том числе пожилые люди старше 80 лет, смогут вакцинироваться от коронавируса без посещения пункта вакцинации. Для того, чтобы бригада медиков приехала на дом, нужно подать заявку через регистратуру в поликлинике по месту прикрепления.

«Чтобы пройти вакцинацию от COVID-19, маломобильным гражданам необходимо подать заявку в медицинское учреждение. Врачи изучат медицинскую карту человека и при отсутствии противопоказаний назначат дату вакцинации. Уже на дому врач проведет осмотр и только после этого сделает прививку», — отмечает замначальника облздрава Наталия Метелева.

Всего для вакцинации на дому в медицинских организациях Томской области сформировано 116 бригад. Каждая из них оснащена средствами индивидуальной защиты и специальным фармацевтическим термоконтейнером для перевозки вакцины, который сохраняет температуру внутри не выше минус 18 градусов.

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