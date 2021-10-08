Маломобильные жители Томской области смогут вакцинироваться от коронавируса на дому

Департамент здравоохранения Томской области сообщает, что маломобильные жители региона, в том числе пожилые люди старше 80 лет, смогут вакцинироваться от коронавируса без посещения пункта вакцинации. Для того, чтобы бригада медиков приехала на дом, нужно подать заявку через регистратуру в поликлинике по месту прикрепления.