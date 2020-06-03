Маломобильные жители города проверили улицы, которые отремонтировали ранее

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Активисты из регионального общества людей с инвалидностью проверили доступность среды на участках улиц Смирнова, Лазо, Суворова и Иркутский тракт, которые отремонтировали в 2018-2019 годах. Они обнаружили нарушения. Письмо с просьбой исправить недочеты направлено в мэрию города.

Фото: региональный ОНФ

В ходе рейда эксперты ОНФ и общества людей с инвалидностью обратили внимание на обустройство пандусов на съездах и местах примыканий к ним при ремонте пешеходных тротуаров. По словам общественников, тротуары и пешеходные переходы, располагающиеся вблизи остановок, в ямах, трещинах и выбоинах, что затрудняет движение кресел-колясок. На перекрестках и пешеходных переходах не предусмотрены съезды, из-за чего инвалиды вынуждены выезжать на проезжую часть. В результате передвигаться на коляске, переходить дорогу по переходу без посторонней помощи порой просто невозможно.

«В этот раз мы оценили качество тротуаров и дорог в части их доступности для пешеходов и инвалидов. В частности, обратили внимание на то, что нет необходимых занижений вблизи пешеходных переходов, а сами тротуары зачастую разбиты. Многие пешеходные переходы плохо оборудованы – освещения недостаточно, «зебра» затерта, подходные пути – в лужах», – сообщил член регионального штаба ОНФ Роман Клясюк.

В ходе мониторинга также проверили остановочные комплексы в Ленинском и Октябрьском районах Томска. Там отсутствуют пандусы; нет ни плавного заезда, ни съезда на остановочный комплекс для кресел-колясок. Там, где есть спуски, наклоны слишком крутые. Также общественники не обнаружили ни одной остановки, оборудованной тактильной плиткой. Все это создает трудности при движении инвалидов.

Так Андрей Виноградов, передвигающийся на коляске, говорит, что в прошлом году во время ремонта Иркутского тракта лично задавал вопросы по созданию доступной среды на улице. Его заверили, что все элементы будут, однако слова так и остались обещаниями.

«При этом есть и положительные примеры. Так, проспект Мира, который ремонтировался недавно, был под нашим контролем полностью сделан с учетом потребностей маломобильных граждан от начала и до конца. Значит, многое зависит не только от технического задания, но и от непосредственно самого подрядчика», - отметил Андрей Виноградов.

По итогам рейдов активисты ОНФ направили обращение в администрацию Томска и департамент дорожной деятельности и благоустройства с просьбой обратить особое внимание в рамках текущей дорожной ремонтной кампании на обеспечение доступной среды для инвалидов при ремонте дорог, тротуаров, обустройстве пешеходных переходов, остановочных комплексов и подъездов к ним.