Мало вам Голунова?

Медиа, входящие в «Синдикат-100», в том числе и ТВ2, требуют от МВД, СК и Генпрокуратуры немедленных действий в отношении сотрудника полиции, который сломал руку журналисту. 30 июня в Санкт-Петербурге на избирательном участке № 2191 сотрудник полиции с жетоном № 009175 применил грубую силу к нашему коллеге, фотокорреспонденту издания «Медиазона» Давиду Френкелю. Полицейский скрутил Давида, положил его на пол и на глазах у всех сломал ему руку. На многочисленных видеозаписях этого эпизода видно, что применение силы было необоснованным и чрезмерным.

Мы, медиа, входящие в «Синдикат-100» считаем, что действия сотрудника полиции могут быть квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе по статье 144 УК РФ — «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста».





Мы уверены, что сотрудник полиции должен быть привлечен к уголовной ответственности.





Инцидент с участием Давида Френкеля имеет большое общественное значение, так как ставит под угрозу работу журналистов по всей стране. Сотрудники полиции и других силовых структур должны получить ясный сигнал, что такие действия в отношении журналистов (как и других граждан) недопустимы.





Мы выражаем солидарность с Давидом Френкелем, призываем правоохранительные органы провести добросовестное расследование эпизода и привлечь сотрудника полиции к уголовной ответственности.