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03 июля,
2020
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Мало вам Голунова?

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Медиа, входящие в «Синдикат-100», в том числе и ТВ2, требуют от МВД, СК и Генпрокуратуры немедленных действий в отношении сотрудника полиции, который сломал руку журналисту.

30 июня в Санкт-Петербурге на избирательном участке № 2191 сотрудник полиции с жетоном № 009175 применил грубую силу к нашему коллеге, фотокорреспонденту издания «Медиазона» Давиду Френкелю. Полицейский скрутил Давида, положил его на пол и на глазах у всех сломал ему руку. На многочисленных видеозаписях этого эпизода видно, что применение силы было необоснованным и чрезмерным.

Мы, медиа, входящие в «Синдикат-100» считаем, что действия сотрудника полиции могут быть квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе по статье 144 УК РФ — «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста».


Мы уверены, что сотрудник полиции должен быть привлечен к уголовной ответственности. 


Инцидент с участием Давида Френкеля имеет большое общественное значение, так как ставит под угрозу работу журналистов по всей стране. Сотрудники полиции и других силовых структур должны получить ясный сигнал, что такие действия в отношении журналистов (как и других граждан) недопустимы.


Мы выражаем солидарность с Давидом Френкелем, призываем правоохранительные органы провести добросовестное расследование эпизода и привлечь сотрудника полиции к уголовной ответственности.

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