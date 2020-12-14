Добрые новости
14 декабря,
2020
1
фото
Новости

Маленькому томичу нужно 260 тысяч рублей на слухоречевую реабилитацию

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Двухлетнему Артему Кудинову из Томска необходима слухоречевая реабилитация. Мальчику диагностировали тугоухость, он перенес операцию на правом ухе. Об этом сообщается на сайте благотворительного фонда «Обыкновенное чудо». 

Маленькому томичу нужно 260 тысяч рублей на слухоречевую реабилитацию

Артем с рождения и до 1,3 года развивался нормально. Потом перестал откликаться на имя, и врачи диагностировали у него двустороннюю нейросенсорную тугоухость четвертой степени. Этим летом ему сделали операцию по кохлеарной имплантации на правое ухо. Теперь ребенку нужно пройти слухоречевую реабилитацию, чтобы он смог научиться слышать и говорить. 


Такую реабилитацию проводят в Москве, ее надо проходить два раза в год по две недели. Годовой курс стоит 260 тысяч рублей.

Узнать о том, как можно помочь Артему,  можно по ссылке.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.