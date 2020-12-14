Маленькому томичу нужно 260 тысяч рублей на слухоречевую реабилитацию

Двухлетнему Артему Кудинову из Томска необходима слухоречевая реабилитация. Мальчику диагностировали тугоухость, он перенес операцию на правом ухе. Об этом сообщается на сайте благотворительного фонда «Обыкновенное чудо».

Артем с рождения и до 1,3 года развивался нормально. Потом перестал откликаться на имя, и врачи диагностировали у него двустороннюю нейросенсорную тугоухость четвертой степени. Этим летом ему сделали операцию по кохлеарной имплантации на правое ухо. Теперь ребенку нужно пройти слухоречевую реабилитацию, чтобы он смог научиться слышать и говорить.





Такую реабилитацию проводят в Москве, ее надо проходить два раза в год по две недели. Годовой курс стоит 260 тысяч рублей.





Узнать о том, как можно помочь Артему, можно по ссылке.