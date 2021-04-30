«Маленький. Плохой. Злой»: сотрудники ТГУ подготовили мультимедиа-проект о клещах

Сотрудники ТГУ и СибГМУ вместе с областным управлением Роспотребнадзора подготовили мультимедиа-проект «Маленький. Плохой. Злой». Проект рассказывает об особенностях клещей, об опасности, которую несут эти насекомые и о том, как защитить от укусов себя и питомцев.







Каждый год клещи кусают сотни тысяч россиян и заражают часть укушенных энцефалитом, болезнью Лайма и другими инфекциями. Причина кроется в том, что люди мало знают о клещах и создают мифы об этих насекомых, считают разработчики проекта «Маленький. Плохой. Злой».

