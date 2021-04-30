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30 апреля,
2021
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«Маленький. Плохой. Злой»: сотрудники ТГУ подготовили мультимедиа-проект о клещах

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Сотрудники ТГУ и СибГМУ вместе с областным управлением Роспотребнадзора подготовили мультимедиа-проект «Маленький. Плохой. Злой». Проект рассказывает об особенностях клещей, об опасности, которую несут эти насекомые и о том, как защитить от укусов себя и питомцев.


Каждый год клещи кусают сотни тысяч россиян и заражают часть укушенных энцефалитом, болезнью Лайма и другими инфекциями. Причина кроется в том, что люди мало знают о клещах и создают мифы об этих насекомых, считают разработчики проекта «Маленький. Плохой. Злой».

Проект «Маленький. Плохой. Злой» знакомит читателей не только с повадками клещей, но и рассказывает об их любимых местах обитания, способах охоты, о том, что у этих представителей паукообразных есть свои «слабые» места, и многом другом, – сообщает пресс-служба ТГУ. – Большой блок посвящен защите домашних животных, поскольку именно они нередко становятся первым объектом нападения клеща и довольно быстро «доставляют» его хозяину.  

скрин из проекта «Маленький. Плохой. Злой»
скрин из проекта «Маленький. Плохой. Злой»

Посмотреть проект «Маленький. Плохой. Злой»  можно по этой ссылке.


По данным Роспотребнадзора, с начала эпидсезона 120 жителей Томской области обратились к медикам из-за присасывания клещей. В этом сезоне эксперты ожидают более низкую активность клещей, чем в 2020 году.  

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