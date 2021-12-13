Максим Савенков стал главой департамента образования Томска

Новым главой департамента образования Томска стал Максим Савенков, исполнявший обязанности начальника департамента с мая этого года. В новой должности его сегодня, 13 декабря, представил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

«Сегодня в ходе аппаратного совещания и.о. мэра Томска Михаил Ратнер представил нового начальника городского департамента образования. На должность утвердили Максима Савенкова, который ранее исполнял обязанности начальника департамента образования», — сообщила пресс-служба мэрии.

Максим Савенков закончил Томский Государственный университет по специальности «менеджмент». С 2013 года он занимал в городском департаменте образования должность начальника отдела обеспечения деятельности учреждений. В мае, после ухода на пенсию главы департамента Ольги Васильевой, занимавшей эту должность 14 лет, Савенков начал исполнять ее обязанности.