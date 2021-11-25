«Макароны, пюре и рыбные котлеты»: чем кормят и как меняется подход к питанию детей в школах Томска

60 рублей за завтрак и 78 рублей за обед — такая средняя стоимость порции в школах Томска. В целом же, почти 33,5 тысячи учеников питаются бесплатно. Это почти 25 тысяч учеников с 1 по 4 классы, больше пяти тысяч детей-сирот и детей из малообеспеченных семей, а также больше трех тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. На организацию бесплатного питания в школах выделено больше 450 млн рублей из бюджетов разных уровней.
Однако учителя и работники столовых говорят о проблеме: многие дети не приучены есть здоровую пищу.
«В этом году в 43-х томских школах мы обновили оборудование пищеблоков. На это в бюджете было заложено порядка 15 млн рублей. Сейчас мы находимся в стадии формирования бюджета на 2022 год, в проект бюджета заложили почти 16,5 млн рублей на эти же цели. Идем последовательно, хотим поменять оборудование еще в 50-ти школах», – рассказал и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.
Так, например, в школе №23 в этом году установили новую посудомоечную машину, приобрели большой варочный котел, тестомес, появилась новая линия раздачи. При этом, необходимо закупить оборудование примерно на сумму в 1,5 млн рублей.
«Сейчас из-за пандемии в школе сместился график питания. Дети уходят на перемену чуть позже, не по звонку, а в начале урока они кушают. Получается, что общее время урока сохраняется. За этим следит классный руководитель», — рассказывает директор школы №23 Татьяна Туманова.
Одной из проблем она называет то, что сейчас у многих детей отсутствует культура питания.
По словам Ирины Ляпко, которая отвечает за организацию питания в школе, дети особенно любят картофельное пюре и макароны.
Повар другой школы Томска, № 14, также говорит, что детям нравятся макароны. А еще блюда из курицы и сырники.
В 2021 году в учреждение закупили новое оборудование на сумму больше 520 тысяч рублей. В частности, купили новую посудомоечную машину, мясорубку, кондитерский и холодильный столы, стеллаж для тарелок. Сейчас работники просят закупить новый аппарат для чистки картофеля.
Не обходится и без жалоб. Чаще всего родители жалуются на температуру блюд, некоторых также не устраивает вкус. Чтобы контролировать качество продуктов, в каждом учреждении в ежедневном режиме работает бракеражная комиссия. Также проверять качество питания могут представители родительского комитета.
В школе № 14 качество блюд оценил Михаил Ратнер.
Добавим, что с 1 января 2021 года вступили в силу новые школьные СанПиНы, регламентирующие в том числе питание. В правильных порциях было снижено допустимое количество соли и сахара и, наоборот, увеличена доля овощей и фруктов. В частности, Роспотребнадзор запретил в школьных столовых подавать макароны с фаршем или яйцами, блинчики с мясом или творогом, сырокопченую колбасу, грибы, сало, маргарин, паштет, жареные во фритюре продукты, газированные напитки, энергетики, квас. Кроме того, Роспотребнадзор наложил запрет на использование в школьном питании уксуса, острого перца и соусов, горчицы, хрена, майонеза, маринованных овощей и кетчупа.
«К сожалению, сегодня дети не приучены к здоровой пище. Они едят фастфуд, пиццы, «кириешки», печеньки, чипсы, в результате у них меняются вкусовые пристрастия. Они перестают воспринимать нормальную здоровую пищу! И, к примеру, вместо ухи и тефтелей выбирают жареный картофель, чипсы. Особенно эта проблема остро стоит в городах, где доходы у населения выше и детям-школьникам родители дают деньги на карманные расходы. В сельской местности питание у ребят более сбалансированное, там они привыкли, что есть завтрак, обед и ужин. В городах ситуация иная, у детей с ранних лет искажены вкусовые пристрастия, и это пагубно сказывается на их здоровье. Я как бабушка, врач, депутат, обеспокоена этой тенденцией. Необходимо проводить занятия в школах по правильному и сбалансированному питанию, объяснять детям, что такое жиры, углеводы, говорить, что здоровая пища не бывает чересчур вкусной, но зато от ее употребления человек будет здоров», – говорила депутат Госдумы Татьяна Соломатина.
Сегодня, чтобы научить детей правильно питаться, в ряде школ города проходят занятия по программе «Разговор о здоровом питании».