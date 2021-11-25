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«Макароны, пюре и рыбные котлеты»: чем кормят и как меняется подход к питанию детей в школах Томска

ТВ2 Валентина Анкудинова

60 рублей за завтрак и 78 рублей за обед — такая средняя стоимость порции в школах Томска. В целом же, почти 33,5 тысячи учеников питаются бесплатно. Это почти 25 тысяч учеников с 1 по 4 классы, больше пяти тысяч детей-сирот и детей из малообеспеченных семей, а также больше трех тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. На организацию бесплатного питания в школах выделено больше 450 млн рублей из бюджетов разных уровней.

Однако учителя и работники столовых говорят о проблеме: многие дети не приучены есть здоровую пищу.

«В этом году в 43-х томских школах мы обновили оборудование пищеблоков. На это в бюджете было заложено порядка 15 млн рублей. Сейчас мы находимся в стадии формирования бюджета на 2022 год, в проект бюджета заложили почти 16,5 млн рублей на эти же цели. Идем последовательно, хотим поменять оборудование еще в 50-ти школах», – рассказал и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

Так, например, в школе №23 в этом году установили новую посудомоечную машину, приобрели большой варочный котел, тестомес, появилась новая линия раздачи. При этом, необходимо закупить оборудование примерно на сумму в 1,5 млн рублей.

«Сейчас из-за пандемии в школе сместился график питания. Дети уходят на перемену чуть позже, не по звонку, а в начале урока они кушают. Получается, что общее время урока сохраняется. За этим следит классный руководитель», — рассказывает директор школы №23 Татьяна Туманова.

Одной из проблем она называет то, что сейчас у многих детей отсутствует культура питания. 

«Мы видим, что питаются дети по-разному, некоторые готовы съесть и вторую порцию, а некоторые и первую не едят. Работаем с родителями, говорим, что нужно учить детей правильно питаться», — рассказывает она.
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По словам Ирины Ляпко, которая отвечает за организацию питания в школе, дети особенно любят картофельное пюре и макароны. 

«Также им нравятся фрукты, особенно мандарины и бананы. Любят ватрушки с творогом, булочки со сгущенным молоком. Сегодня хорошо кушают котлеты рыбные», – говорит она.

Повар другой школы Томска, № 14, также говорит, что детям нравятся макароны. А еще блюда из курицы и сырники.

В 2021 году в учреждение закупили новое оборудование на сумму больше 520 тысяч рублей. В частности, купили новую посудомоечную машину, мясорубку, кондитерский и холодильный столы, стеллаж для тарелок. Сейчас работники просят закупить новый аппарат для чистки картофеля. 

Не обходится и без жалоб. Чаще всего родители жалуются на температуру блюд, некоторых также не устраивает вкус. Чтобы контролировать качество продуктов, в каждом учреждении в ежедневном режиме работает бракеражная комиссия. Также проверять качество питания могут представители родительского комитета. 

В школе № 14 качество блюд оценил Михаил Ратнер.

Автор: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска

Добавим, что с 1 января 2021 года вступили в силу новые школьные СанПиНы, регламентирующие в том числе питание. В правильных порциях было снижено допустимое количество соли и сахара и, наоборот, увеличена доля овощей и фруктов. В частности, Роспотребнадзор запретил в школьных столовых подавать макароны с фаршем или яйцами, блинчики с мясом или творогом, сырокопченую колбасу, грибы, сало, маргарин, паштет, жареные во фритюре продукты, газированные напитки, энергетики, квас. Кроме того, Роспотребнадзор наложил запрет на использование в школьном питании уксуса, острого перца и соусов, горчицы, хрена, майонеза, маринованных овощей и кетчупа.

«К сожалению, сегодня дети не приучены к здоровой пище. Они едят фастфуд, пиццы, «кириешки», печеньки, чипсы, в результате у них меняются вкусовые пристрастия. Они перестают воспринимать нормальную здоровую пищу! И, к примеру, вместо ухи и тефтелей выбирают жареный картофель, чипсы. Особенно эта проблема остро стоит в городах, где доходы у населения выше и детям-школьникам родители дают деньги на карманные расходы. В сельской местности питание у ребят более сбалансированное, там они привыкли, что есть завтрак, обед и ужин. В городах ситуация иная, у детей с ранних лет искажены вкусовые пристрастия, и это пагубно сказывается на их здоровье. Я как бабушка, врач, депутат, обеспокоена этой тенденцией. Необходимо проводить занятия в школах по правильному и сбалансированному питанию, объяснять детям, что такое жиры, углеводы, говорить, что здоровая пища не бывает чересчур вкусной, но зато от ее употребления человек будет здоров», – говорила депутат Госдумы Татьяна Соломатина. 

Сегодня, чтобы научить детей правильно питаться, в ряде школ города проходят занятия по программе «Разговор о здоровом питании».

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