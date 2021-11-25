«Макароны, пюре и рыбные котлеты»: чем кормят и как меняется подход к питанию детей в школах Томска

60 рублей за завтрак и 78 рублей за обед — такая средняя стоимость порции в школах Томска. В целом же, почти 33,5 тысячи учеников питаются бесплатно. Это почти 25 тысяч учеников с 1 по 4 классы, больше пяти тысяч детей-сирот и детей из малообеспеченных семей, а также больше трех тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. На организацию бесплатного питания в школах выделено больше 450 млн рублей из бюджетов разных уровней. Однако учителя и работники столовых говорят о проблеме: многие дети не приучены есть здоровую пищу.

«В этом году в 43-х томских школах мы обновили оборудование пищеблоков. На это в бюджете было заложено порядка 15 млн рублей. Сейчас мы находимся в стадии формирования бюджета на 2022 год, в проект бюджета заложили почти 16,5 млн рублей на эти же цели. Идем последовательно, хотим поменять оборудование еще в 50-ти школах», – рассказал и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

Так, например, в школе №23 в этом году установили новую посудомоечную машину, приобрели большой варочный котел, тестомес, появилась новая линия раздачи. При этом, необходимо закупить оборудование примерно на сумму в 1,5 млн рублей.

«Сейчас из-за пандемии в школе сместился график питания. Дети уходят на перемену чуть позже, не по звонку, а в начале урока они кушают. Получается, что общее время урока сохраняется. За этим следит классный руководитель», — рассказывает директор школы №23 Татьяна Туманова. Одной из проблем она называет то, что сейчас у многих детей отсутствует культура питания. «Мы видим, что питаются дети по-разному, некоторые готовы съесть и вторую порцию, а некоторые и первую не едят. Работаем с родителями, говорим, что нужно учить детей правильно питаться», — рассказывает она.

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По словам Ирины Ляпко, которая отвечает за организацию питания в школе, дети особенно любят картофельное пюре и макароны. «Также им нравятся фрукты, особенно мандарины и бананы. Любят ватрушки с творогом, булочки со сгущенным молоком. Сегодня хорошо кушают котлеты рыбные», – говорит она.

Повар другой школы Томска, № 14, также говорит, что детям нравятся макароны. А еще блюда из курицы и сырники. В 2021 году в учреждение закупили новое оборудование на сумму больше 520 тысяч рублей. В частности, купили новую посудомоечную машину, мясорубку, кондитерский и холодильный столы, стеллаж для тарелок. Сейчас работники просят закупить новый аппарат для чистки картофеля.

Не обходится и без жалоб. Чаще всего родители жалуются на температуру блюд, некоторых также не устраивает вкус. Чтобы контролировать качество продуктов, в каждом учреждении в ежедневном режиме работает бракеражная комиссия. Также проверять качество питания могут представители родительского комитета. В школе № 14 качество блюд оценил Михаил Ратнер.