«Мачта в любую минуту может упасть»: парусник томской кругосветки пострадал во время шторма в Атлантике.

Судно, на котором совершается кругосветная экспедиция сибиряков Евгения Ковалевского и Станислава Березкина, находится в опасном состоянии, сообщили ТВ2 в Томском отделении Русского географического общества. 21 декабря, спустя 10 дней с начала пересечения на тримаране Атлантики, судно попало в сильный шторм и серьезно пострадало. «Во время сильного шторма разрушилась передняя нога пирамиды, на которую крепятся мачта и передний стаксель. Мачта в любую минуту может упасть. Полопались крепления на задней балке, которые держат центральный баллон тримарана», - рассказал руководитель экспедиции Евгений Ковалевский руководителю берегового центра Юлии Калюжной в ночь с 20 на 21 декабря.

Автор: РГО Автор: РГО

В течение всего дня 21 декабря команда Берегового центра выясняла подробности и вела переговоры с Посольством РФ в Бразилии. По указанию советника-посланника Посольства Андрея Петрова и морской спасательной службы Бразилии к тримарану подошёл корабль-«сухогруз» «Херст-Пойнт». Экипаж тримарана запросил 200 литров бензина, но команда корабля располагала только дизельным топливом. Члены экипажа «Херст-Пойнта», направлявшегося в Великобританию, вместе со спасательной службой Бразилии предложили эвакуировать членов экспедиции. «Нам предложили бросить судно и эвакуироваться. Мы оценили количество провизии, общее состояние судна и приняли решение продолжать движение самостоятельно под аварийным парусом», — рассказал Евгений Ковалевский.

Автор: РГО Автор: РГО

Проведя ревизию воды и еды, путешественники сообщили, что воды им хватит на две недели плавания, с едой также не возникнет проблем. Путешественники поставили деревянную подпорку под мачту во избежание её падения и соорудили аварийный парус, который позволит дрейфовать в верном направлении. Ветро-волновые условия направляют тримаран к берегам Бразилии.



Выйдя сегодня, 23 декабря на связь, экипаж подчеркнул, что ситуация опасная, но не критичная: «За сутки прошли 70 миль, средняя скорость три узла. Ситуация стабильна. Мачта держится. Состояние всех членов экипажа нормальное. Вчера вечером на судне возобновился привычный 4-х часовой график несения вахт», — сообщили мореплаватели. Напомним, атлантический этап кругосветки «По пути русских кругосветных мореплавателей» начался 11 декабря. Мореплаватели взяли курс с островов Кабо-Верде к берегам Бразилии. На данном этапе к сибирякам присоединился москвич Роман Гаражиев.