Лжесотрудники банков за сутки похитили более 600 тысяч рублей у томичей

За прошедшие сутки 7 жителей Томской области лишились более 600 000 рублей, осуществляя оплаты в сети Интернет и доверяясь «сотрудникам банка», сообщает УМВД России по Томской области.
Так, 4 жителя региона перевели аферистам сегодня более 540 000 рублей. Двоим жителям Томской области сообщили, что на их имя третьими лицами оформлен кредит и для его аннулирования необходимо самостоятельно подать кредитную заявку на аналогичную сумму, после чего перевести деньги на «безопасные ячейки / счета банка». Еще одному жителю Томского района сообщили о несанкционированных операциях по его карте, после чего, якобы для защиты от хищения, убедили продиктовать по телефону реквизиты банковской карты и коды подтверждения операций из SMS-сообщений. А другого жителя Томской области, якобы для предотвращения незаконных операций по банковской карте, убедили совершить перевод денег на «безопасные счета банка», не требуя реквизитов банковских карт и кодов подтверждения операций из SMS-сообщений.
Еще трое жителей Томска с целью покупки интересующих их товаров, объявления о продаже которых они нашли по заниженным ценам на сомнительных сайтах, осуществили переводы своих денег в общей сумме более 60 000 рублей, однако свои заказы так и не получили.
В расследовании «Новой газеты» рассказывается, что большинство мошеннических банковских колл-центров находится в российских СИЗО и тюрьмах. «Объем мошенничества растет при полном бездействии правоохранителей. Вот если ты пластиковый стаканчик бросил в полицейского — то все. А если речь идет о мошеннических колл-центрах, хорошо организованных, с бухгалтерией, с отчетностью, с обучением персонала речевым техникам и способам развода клиентов, с закадровой музыкой, со специально подобранными номерами, похожими на официальный номер банка (такие номера покупают у фирм, занимающихся SIP-телефонией), то никто мошенника в тюрьму не посадит. И знаете почему? Потому что он уже там сидит», — пишет Юлия Латынина.
По информации «Новой газеты» в одном только «Сбере» с начала года зафиксировано 2,9 млн обращений клиентов о попытке мошенничества. Это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. За первые 8 месяцев 2019 года антифрод-система «Сбера» спасла от перевода 25,3 млрд клиентских рублей. За первые 8 месяцев 2020 года эта же сумма составила 42,4 млрд рублей. Подробнее о том, почему УМВД РФ не может победить мошенников, читайте здесь.