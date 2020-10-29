Лжесотрудники банков за сутки похитили более 600 тысяч рублей у томичей

Так, 4 жителя региона перевели аферистам сегодня более 540 000 рублей. Двоим жителям Томской области сообщили, что на их имя третьими лицами оформлен кредит и для его аннулирования необходимо самостоятельно подать кредитную заявку на аналогичную сумму, после чего перевести деньги на «безопасные ячейки / счета банка». Еще одному жителю Томского района сообщили о несанкционированных операциях по его карте, после чего, якобы для защиты от хищения, убедили продиктовать по телефону реквизиты банковской карты и коды подтверждения операций из SMS-сообщений. А другого жителя Томской области, якобы для предотвращения незаконных операций по банковской карте, убедили совершить перевод денег на «безопасные счета банка», не требуя реквизитов банковских карт и кодов подтверждения операций из SMS-сообщений.





Еще трое жителей Томска с целью покупки интересующих их товаров, объявления о продаже которых они нашли по заниженным ценам на сомнительных сайтах, осуществили переводы своих денег в общей сумме более 60 000 рублей, однако свои заказы так и не получили.