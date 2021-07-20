Лжесотрудник банка под предлогом «программы лояльности» похитил у томича 70 тысяч рублей

Лжесотрудник банка под предлогом оформления новой «программы лояльности», похитил у томича с карты 70 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

В дежурную часть полиции поступило сообщение от мужчины о хищении денежных средств. Тот рассказал полицейским, что ему позвонили и в ходе разговора незнакомец представился сотрудником одного из банков и предложил оформить «программу лояльности» на более выгодных условиях.

«Потерпевший, поверив лжесотруднику банка, продиктовал код подтверждения, полученный в смс - сообщении. В результате с банковской карты были похищены денежные средства в общей сумме более 70 000 рублей», — говорится в сообщении.

Полиция в очередной раз призывает томичей быть бдительными и проинформировать родственников и знакомых о данном способе мошенничества. Не совершать никаких финансовых операций с незнакомыми людьми по телефону.

«Если вы стали жертвой мошенников или столкнулись с мошенническими действиями, незамедлительно обращайтесь в ближайшее отделение полиции или сообщайте в полицию по телефону «02», с сотового «102»», — добавили в ведомстве.