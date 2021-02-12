«Лыжню России» из-за морозов перенесли на конец февраля

Как отметили в мэрии, в первый день запланирован массовый старт для любителей, а 28 февраля состязания спортсменов. В оба дня старты начнутся в 11 часов и пройдут на четырех лыжных базах Томска.





«Забеги на 5 и 10 км с учетом времени пройдут 28 февраля на базе «Метелице» (ул. Королева,13). В забегах без учета времени 27 февраля можно будет принять участие на стадионе «Политехник» (ул. 19 Гвардейской Дивизии, 20), лыжных базах «Сосновый бор» (ул. Кутузова, 1б) и «Кедр» (ул. Высоцкого, 7)», — уточнили в мэрии.





Получить дополнительную информацию участники могут на сайтах tomskmarathon.ru и sport-v-tomske.ru.