Лыжа и консервированный горошек: что забывают в такси перед Новым годом

Бум вызовов такси приходится на три последних предновогодних дня. Растет и число забытых вещей в такси. Аналитики сервиса «Везёт» собрали статистику, что оставляли в преддверии новогодних праздников пассажиры сибирских городов в машинах таксистов.

Чаще всего, вне зависимости от времени года, оставляют мелкие вещи, которые могут выпасть из карманов и сумок: ключи, кошельки, телефоны, пропуск на работу, наушники, перчатки, шапки и зонты. Но есть необычные, истинно новогодние, находки. В конце декабря прошлого года пассажир в Томске оставил в такси одну детскую лыжу «Бескид», а в Омске в багажнике машины так и осталась целая коробка с банками консервированного горошка.





Нестандартные вещи, которые оставили пассажиры в такси накануне Нового года:

Шуба Игра «Монополия» Одна детская лыжа Полная коробка консервированного горошка Мешок кедровых орехов Резиновая шапочка для бассейна Ёлка Шампанское Салат «Оливье» Красная шапка Санта Клауса





В саму новогоднюю ночь пассажиры часто забывают в машине шампанское и закуски. В Новосибирске оставили в такси салатник с оливье и ключи от квартиры. Водителю о находках сообщили другие пассажиры, когда он прибыл на следующий заказ. Таксист разыскал рассеянных пассажиров и вернул им потерянные вещи.