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30 декабря,
2019
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Лыжа и консервированный горошек: что забывают в такси перед Новым годом

ТВ2
ТВ2
39 минут назад

Бум вызовов такси приходится на три последних предновогодних дня. Растет и число забытых вещей в такси. Аналитики сервиса «Везёт» собрали статистику, что оставляли в преддверии новогодних праздников пассажиры сибирских городов в машинах таксистов.

Чаще всего, вне зависимости от времени года, оставляют мелкие вещи, которые могут выпасть из карманов и сумок: ключи, кошельки, телефоны, пропуск на работу, наушники, перчатки, шапки и зонты. Но есть необычные, истинно новогодние, находки. В конце декабря прошлого года пассажир в Томске оставил в такси одну детскую лыжу «Бескид», а в Омске в багажнике машины так и осталась целая коробка с банками консервированного горошка.


Нестандартные вещи, которые оставили пассажиры в такси накануне Нового года:

  1. Шуба

  2. Игра «Монополия»

  3. Одна детская лыжа 

  4. Полная коробка консервированного горошка

  5. Мешок кедровых орехов

  6. Резиновая шапочка для бассейна

  7. Ёлка

  8. Шампанское

  9. Салат «Оливье»

  10. Красная шапка Санта Клауса


В саму новогоднюю ночь пассажиры часто забывают в машине шампанское и закуски. В Новосибирске оставили в такси салатник с оливье и ключи от квартиры. Водителю о находках сообщили другие пассажиры, когда он прибыл на следующий заказ. Таксист разыскал рассеянных пассажиров и вернул им потерянные вещи.

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