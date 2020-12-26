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26 декабря,
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Люди собрали для томского Центра памяти раскулаченных более 130 тысяч на свет

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Люди из разных городов страны помогли собрать Центру памяти раскулаченных в томской Палочке нужную сумму на оплату долгов и авансовые платежи за свет. За неделю с 19 декабря, когда стартовал сбор средств на краудфандинговой платформе planeta.ru, было собрано более 134 тысяч рублей, или 103 % от требуемой суммы в 130 тысяч. 

Люди собрали для томского Центра памяти раскулаченных более 130 тысяч на свет

Еще накануне вечером было 126 тысяч, а сегодня уже 134! — говорит одна из основательниц Центра памяти раскулаченных в Палочке Ирина Янченко. — Около полуночи один из жертвователей перевел сначала 20 тысяч рублей, а потом через пять минут еще 30 тысяч. Как только мы выведем эти деньги с краудфандинговой платформы, мы сразу переведем их на счет «Энергосбыта», чтобы оплатить задолженность и внести аванс за январь и февраль.

Гульнара Корягина и Ирина Янченко, создательницы Центра памяти раскулаченных в Палочке
Гульнара Корягина и Ирина Янченко, создательницы Центра памяти раскулаченных в Палочке

По словам Ирины Янченко, большинство пожертвований пришло от томичей и жителей Новосибирска. А вообще, на просьбу поддержать первый в стране Центр памяти раскулаченных отозвались люди из Москвы, Питера, Ростова, Омска, Казани, Барнаула, Калининграда и Владивостока.

Напомним, Центр памяти раскулаченных в томской Палочке, который открылся в конце августа 2020 года на деньги президентского гранта, к середине декабря оказался на грани закрытия из-за долгов за свет. Как рассказала Ирина Янченко, проблема возникла из-за того, что под Центр вместо небольшой совхозной конторы с печным отоплением было выделено здание 2-этажной пустующей 10 лет школы. Власти настояли на установке в здании школы неэкономичного электрического котла, который расходует энергии на 46 тысяч рублей в месяц. Столь высокие расходы на комуслуги в грант заложены не были, поэтому у Центра памяти стал копиться долг. К середине декабря он составил 70 тысяч рублей, и создательниц Центра предупредили об отключении света. 

Люди собрали для томского Центра памяти раскулаченных более 130 тысяч на свет
Люди собрали для томского Центра памяти раскулаченных более 130 тысяч на свет
Люди собрали для томского Центра памяти раскулаченных более 130 тысяч на свет
Люди собрали для томского Центра памяти раскулаченных более 130 тысяч на свет
Люди собрали для томского Центра памяти раскулаченных более 130 тысяч на свет

Большое спасибо всем, кто помог нам сохранить Центр, — говорит Ирина Янченко. — Сбор на платформе Планета продолжится до февраля — в описании к нему мы просим также поддержать идею создания Сквера памяти с памятником спецпереселенцам и издание пофамильной Книги памяти.

Макет скульптуры "Семейная беда" Николая Порубова для Сквера Памяти в Палочке
Макет скульптуры "Семейная беда" Николая Порубова для Сквера Памяти в Палочке
Люди собрали для томского Центра памяти раскулаченных более 130 тысяч на свет
Люди собрали для томского Центра памяти раскулаченных более 130 тысяч на свет

Центр памяти раскулаченных появился в Палочке в результате двухлетней работы местных жительниц — Ирины Янченко и Гульнары Корягиной. Летом 2018 года в окрестностях села они нашли несколько массовых захоронений спецпереселенцев. Из архивных документов женщины узнали, что в 1931 году сюда, в Верхнекетский район, на баржах с Алтая привезли раскулаченных. К 1933 году из этапа в 7800 человек в живых осталось около 700 — люди умирали от голода, болезней и непосильного труда. Ирина с Гульнарой решили открыть в Палочке мемориал кулаку-лишенцу. Дважды выиграли президентский грант «Живая память 1930-х». При помощи томских поисковиков обозначили границы и привели в порядок места захоронений. Восстановили имена более 1200 семей, переселенных в Палочку. И спустя два года, в августе 2020-го, в рамках гранта открыли в Палочке центр памяти раскулаченных — с музеем и архивом.

Люди собрали для томского Центра памяти раскулаченных более 130 тысяч на свет

Помочь центру можно, перечислив любую посильную сумму на счет организации:


Номер счета 40703810864000001145

ИНН 7004008148

БИК 046902606

Корр. Счет 30101810800000000606

Наименование Банка ПАО СБЕРБАНК

РОО "ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ВЕРХНЕКЕТЬЯ"


Также можно перевести деньги на карту Сбербанка Ирины Янченко, она привязана к телефону +7 923-403-7102.

Ирина Янченко и Гульнара Корягина стали героинями документального фильма ТВ2 «Яма. Дорога спецпереселенцев», который накануне стал лауреатом премии «Профессия — журналист».

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