Люди собрали для томского Центра памяти раскулаченных более 130 тысяч на свет

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Люди из разных городов страны помогли собрать Центру памяти раскулаченных в томской Палочке нужную сумму на оплату долгов и авансовые платежи за свет. За неделю с 19 декабря, когда стартовал сбор средств на краудфандинговой платформе planeta.ru, было собрано более 134 тысяч рублей, или 103 % от требуемой суммы в 130 тысяч.

Еще накануне вечером было 126 тысяч, а сегодня уже 134! — говорит одна из основательниц Центра памяти раскулаченных в Палочке Ирина Янченко. — Около полуночи один из жертвователей перевел сначала 20 тысяч рублей, а потом через пять минут еще 30 тысяч. Как только мы выведем эти деньги с краудфандинговой платформы, мы сразу переведем их на счет «Энергосбыта», чтобы оплатить задолженность и внести аванс за январь и февраль.

По словам Ирины Янченко, большинство пожертвований пришло от томичей и жителей Новосибирска. А вообще, на просьбу поддержать первый в стране Центр памяти раскулаченных отозвались люди из Москвы, Питера, Ростова, Омска, Казани, Барнаула, Калининграда и Владивостока.

Напомним, Центр памяти раскулаченных в томской Палочке, который открылся в конце августа 2020 года на деньги президентского гранта, к середине декабря оказался на грани закрытия из-за долгов за свет. Как рассказала Ирина Янченко, проблема возникла из-за того, что под Центр вместо небольшой совхозной конторы с печным отоплением было выделено здание 2-этажной пустующей 10 лет школы. Власти настояли на установке в здании школы неэкономичного электрического котла, который расходует энергии на 46 тысяч рублей в месяц. Столь высокие расходы на комуслуги в грант заложены не были, поэтому у Центра памяти стал копиться долг. К середине декабря он составил 70 тысяч рублей, и создательниц Центра предупредили об отключении света.

Большое спасибо всем, кто помог нам сохранить Центр, — говорит Ирина Янченко. — Сбор на платформе Планета продолжится до февраля — в описании к нему мы просим также поддержать идею создания Сквера памяти с памятником спецпереселенцам и издание пофамильной Книги памяти.

Центр памяти раскулаченных появился в Палочке в результате двухлетней работы местных жительниц — Ирины Янченко и Гульнары Корягиной. Летом 2018 года в окрестностях села они нашли несколько массовых захоронений спецпереселенцев. Из архивных документов женщины узнали, что в 1931 году сюда, в Верхнекетский район, на баржах с Алтая привезли раскулаченных. К 1933 году из этапа в 7800 человек в живых осталось около 700 — люди умирали от голода, болезней и непосильного труда. Ирина с Гульнарой решили открыть в Палочке мемориал кулаку-лишенцу. Дважды выиграли президентский грант «Живая память 1930-х». При помощи томских поисковиков обозначили границы и привели в порядок места захоронений. Восстановили имена более 1200 семей, переселенных в Палочку. И спустя два года, в августе 2020-го, в рамках гранта открыли в Палочке центр памяти раскулаченных — с музеем и архивом.

Помочь центру можно, перечислив любую посильную сумму на счет организации:

Номер счета 40703810864000001145 ИНН 7004008148 БИК 046902606 Корр. Счет 30101810800000000606 Наименование Банка ПАО СБЕРБАНК РОО "ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ВЕРХНЕКЕТЬЯ"

Также можно перевести деньги на карту Сбербанка Ирины Янченко, она привязана к телефону +7 923-403-7102.