Люди помогли томскому Центру памяти раскулаченных погасить часть долга за свет

Новости

Первый в стране Центр памяти раскулаченных в томской Палочке погасил часть долга, возникшего перед энергоснабжающей организацией — одна из его основательниц Ирина Янченко перечислила Энергосбыту 6800 рублей. Эту сумму накануне перевели на счет организации неравнодушные люди.

«Буквально за два дня на счет пришло 6750 рублей, — говорит Ирина Янченко. — Люди прислали и из Нижнего Новгорода, и из Мегиона, и из Томска, по фамилиям вижу, что возможно, наши потомки (раскулаченных, сосланных в Палочку в 1930-х — прим.), подруга из Ростова сюрприз сделала. Я добавила своих немножко и сразу 6800 рублей перевела за свет — отправила утром руководству Энергосбыта асиновскому. Сегодня мне уже отзвонились и сказали, что подождут, отключать не будут. Я им выслала ссылку на «Планету» (краудфандинговая платформа — прим.), что там идет сбор средств. Пошли нам навстречу».

Напомним, что на прошлой неделе Центр памяти раскулаченных, открытый три месяца назад в томской Палочке на деньги президентского гранта, оказался на грани закрытия из-за долга за свет. По словам Ирины Янченко, проблема возникла из-за того, что вместо небольшой совхозной конторы с печным отоплением под Центр местными властями было выделено двухэтажное здание пустующей 10 лет школы. Власти также настояли на установке неэкономичного электрического котла, который каждый месяц расходует электричества на 46 тысяч рублей. Такие высокие расходы на коммунальные услуги в грант заложены не были, и поэтому стал копиться долг. На середину декабря он составлял около 70 тысяч рублей.

Создательницы Центра Ирина Янченко и Гульнара Корягина запустили акцию по сбору денег на оплату комуслуг на краудфандинговой платформе planeta.ru. На данный момент удалось собрать примерно треть от нужной суммы.

«Там мы заложили 130 тысяч рублей, — говорит Ирина Янченко. — Это с учетом января и февраля. Собрали уже 32%, или 42 тысячи. Но вывести эти деньги с «Планеты» сложно — для вывода нужен какой-то процент, больше половины. Так что пока этими деньгами мы воспользоваться не можем, частями выводить оттуда невозможно».

Центр памяти раскулаченных появился в Палочке в результате двухлетней работы местных жительниц — Ирины Янченко и Гульнары Корягиной. Летом 2018 года в окрестностях села они нашли несколько массовых захоронений спецпереселенцев. Из архивных документов женщины узнали, что в 1931 году сюда, в Верхнекетский район, на баржах с Алтая привезли раскулаченных. К 1933 году из этапа в 7800 человек в живых осталось около 700 — люди умирали от голода, болезней и непосильного труда. Ирина с Гульнарой решили открыть в Палочке мемориал кулаку-лишенцу. Дважды выиграли президентский грант «Живая память 1930-х». При помощи томских поисковиков обозначили границы и привели в порядок места захоронений. Восстановили имена более 1200 семей, переселенных в Палочку. И спустя два года, в августе 2020-го, в рамках гранта открыли в Палочке Центр памяти раскулаченных — с музеем и архивом.

Помочь Центру можно, перечислив любую посильную сумму на счет организации:

Номер счета 40703810864000001145 ИНН 7004008148 БИК 046902606 Корр. Счет 30101810800000000606 Наименование Банка ПАО СБЕРБАНК РОО "ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ВЕРХНЕКЕТЬЯ"

Также можно перевести деньги на карту Сбербанка Ирины Янченко, она привязана к телефону +79234037102