«Люди оказались готовы бесплатно нам помочь»: как частный томский зоопарк пережил карантин

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Четыре месяца карантина «Томский зоопарк» существовал на пожертвования томичей и средства, которые остались у его владелиц. Также они сами занимались животными — кормили, развлекали, убирались — весь персонал пришлось распустить. Долг за аренду все это время накапливался, но арендодатели не стали требовать освободить помещение.

Когда у нас вообще все ресурсы закончились, мы обратились за помощью к жителям Томска. Много неравнодушных людей, кто-то привозил продукты, кто-то денежные средства переводил, и только благодаря этому мы пережили карантин, — рассказала ТВ2 совладелица зоопарка Евгения Синкевич.

Другая владелица зоопарка Виктория Худошубина утверждает, что всего за время карантина они с Евгенией потратили около 250 тысяч рублей, собрав при этом 194 тысячи с помощью жителей города. У «Томского зоопарка» получилось сохранить всех животных и даже получить пополнение: во время карантина здесь родились шестеро микропигов. Роды хозяйки зоопарка принимали сами. По словам владелиц, если бы у них закончились деньги, пристраивать подопечных было бы просто некуда — в Томске нет специальных приютов для экзотических животных.

Получить помощь от государства не удалось: в обладминистрации смогли предложить только кредит под шесть процентов, при этом требовался поручитель со справкой 2-НДФЛ о доходах — такого среди друзей и знакомых не оказалось. Пережить эти четыре месяца карантина зоопарку удалось только с помощью томичей:

Очень много оказалось людей, которые бесплатно готовы нам помочь. У нас есть ветврач, которая с нами работает уже пять лет, несмотря на то, что мы ей не платили зарплату в этот период, она все равно приезжала, прививала животных, — говорит Евгения.