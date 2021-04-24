«Люди напуганы»: в Северске обсудили экотехнопарк, где будут перерабатывать опасные отходы

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В России ежегодно образуется 350 тысяч тонн отходов I и II классов опасности, указывает входящий в состав «Росатома» ФГУП «Федеральный экологический оператор». Это наиболее опасные промышленные отходы, например, твёрдые соли мышьяка или отработка синтетических масел. Для их переработки «ФЭО» планирует построить семь специальных комплексов.

Один из них будет расположен в 4 километрах от Северска, его строительство должно завершиться в 2024 году. Жители опасаются, что такое соседство ухудшит экологическую обстановку в городе. 23 апреля в Администрации ЗАТО Северск прошли общественные слушания с участием представителей заказчика, городских депутатов и местных жителей.

Фото: Влад Карпов / ТВ2

Почти безотходное производство

В экотехнопарке (так комплекс переработки называют в ФГУП «ФЭО») планируют проводить два вида обработки опасных отходов. Физико-химический способ — безотходный. Это отечественная разработка (авторство принадлежит РХТУ им. Менделеева), а все продукты такой обработки можно использовать в дальнейшем производстве (например, в металлургии или при создании удобрений).



Отходы образуются при втором способе обработки — термическом. Так при высокотемпературной обработке (здесь используются технологии, аналогичные немецким) будет образовываться примерно тонна золы в год, ее обещают вывозить на специальные полигоны.

Фото: Влад Карпов / ТВ2

Представители ФГУП «ФЭО» заявляют: как попадающее на обработку, так и уже переработанное сырье будет проходить санитарный контроль. Поступающие в экотехнопарк отходы будут проверять в том числе и на радиационное заражение, чтобы не попадания таких отходов в систему очистки (во всех соцсетях и презентациях подразделение «Росатома» отмечает, что радиоактивные отходы в новом комплексе перерабатываться не будут). Вокруг комплекса будет установлена санитарно-защитная зона радиусом в километр. По словам представителей «ФЭО», ее размер еще могут пересмотреть — непонятно, в большую или меньшую сторону.

Предприятие также обещает, что вся использованная в процессе переработки вода будет очищаться, а забор или сброс ее в водные объекты не планируется. Часть очищенных производственных стоков собираются использовать на территории комплекса — для полива газона или охлаждения оборудования.

Что волнует жителей

Большинство вопросов северчан были связаны с безопасностью появления рядом с городом места, в которое будут свозить опасные отходы как с Томской области, так и с других регионов в радиусе 400 километров. Здесь «Федеральный экологический оператор» ссылается на зарубежный опыт: в австрийском Трофайахе завод физико-химической обработки Saubermacher расположен через дорогу от жилых домов.

Вопросы о безопасности такого комплекса касаются и внештатных ситуаций на производстве. В «ФЭО» отмечают, что в документации по созданию экотехнопарка предусмотрена ликвидация всех видов происшествий, кроме аварий при транспортировке (за них отвечает специальная компания-перевозчик), и уверяют, что никакая авария не вызовет выброс вредных веществ за пределы территории комплекса.

Говоря об экономических и социальных бонусах для города, в компании отмечают создание тысячи рабочих мест (с учетом всех обслуживающих предприятий), а также налоговые отчисления в бюджет и «способствование такого объекта развитию местного бизнеса».

За и против

По мнению депутата Думы ЗАТО Северск от «Яблока» Владимира Петрова, жители были недостаточно проинформированы о проведении слушаний, а решение о строительстве комплекса по переработке отходов должно быть принято на референдуме (до 4 мая местная территориальная избирательная комиссия должна рассмотреть инициативу «Яблока» по этому поводу). Такое же мнение высказал депутат от «Справедливой России» Александр Ростовцев: он посчитал, что «организация слушаний не позволяет выявить мнение людей».

Фото: Влад Карпов / ТВ2

«Люди напуганы, они не понимают технологических терминов, которыми вы говорите», — возмущался преподаватель северского филиала ядерного университета МИФИ Владимир Бродский. Он также отметил, что в мире сейчас есть тенденция выносить любые производства подальше от города.

То, что люди действительно напуганы таким соседством, показывает и флэшмоб, который они провели перед общественными слушаниями. Для флэшмоба люди фотографировались с плакатами «Сибирь не помойка» и «Томску не нужны опасные отходы соседей».

«Разработчики думают, что если произносить слова «эко», «парк» и «переработка», в сознании людей проект становится полезным и безопасным. На деле рядом с Северском просто построят высокотоксичное производство. Переработка отходов не означает растворение их в воздухе. Переработка ядовитых веществ сводится к тому, что в результате образуются новые отходы», — говорила ТВ2 эко-активистка Юлия Трифонова.

Реализацию проекта поддержал эколог и член Общественной палаты Томской области Сергей Жабин. Он обратил внимание на то, что у Росатома уже есть опыт обращения с опасными отходами, а проблему токсичных отходов I и II классов опасности нужно решать как можно скорее. При этом Жабин отметил, что экологи получили информацию о строительстве экотехнопарка недостаточно оперативно, а проект в любом случае должен пройти общественный контроль. По мнению Жабина, против создания технопарка выступают те, кто спекулирует на этой теме в преддверии выборов, либо бизнесмены, занимающиеся переработкой и рискующие потерять часть дохода.

«Отношение [к экотехнопарку такое же] как в 90-е к атомной энергетике. Не виню в этом жителей, им надо планомерно все объяснять», — заявил заместитель технического директора СХК по радиационной безопасности и охране окружающей среды Константин Изместьев. Он добавил, что экспертизы технологических решений уже проводили преподаватели ТГУ и ТПУ, одобрившие технологии, которые планируется реализовать в проекте.