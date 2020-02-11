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11 февраля,
2020
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Лоукостер «Победа» может возобновить полеты из Томска

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Замгубернатора Игорь Шатурный рассказал, что власти ведут переговоры с авиакомпанией о возобновлении полетов в Москву в летний период.


«Как мы и говорили, с учетом того, что в осенне-зимний период пассажиропоток реально падает, авиакомпания «Победа» на этот период отказалась летать. Мы сейчас продолжаем переговоры, чтобы они зашли у нас работать на летних расписаниях», — сказал замгубернатора по промышленной политике Игорь Шатурный.


Отметим, авиакомпания «Победа» объявила об отмене полетов в октябре 2019 года, последний рейс улетел из Томска 26 октября. Летать из Томска в Москву и обратно компания начала осенью 2018 года. Средняя стоимость полета лоукостером – три тысячи рублей. «Победа» выполняла из томского аэропорта семь рейсов в неделю. Средняя загрузка на один рейс – 97 %, что составляло от общего пассажиропотока томского аэропорта 19 %. С момента начала выполнения рейсов в 2018 году и включая первое полугодие 2019 года «Победа» перевезла 89 896 человек.


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