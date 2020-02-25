ЛОРов, окулистов и патологоанатомов не хватает в поликлиниках Томской области

Ряда врачей по узким специальностям не хватает в поликлиниках Томской области. При этом власти отмечают, что острого дефицита кадров нет, а количество врачей с каждым годом немного увеличивается.

«Тема нехватки кадров сложная, в первую очередь, из-за методик расчета дефицита. Их на текущий момент существует много, и не всегда федеральные коллеги корректно ставят задачу или корректно публикуют цифры. В прошлом году РБК опубликовало информацию о резком снижении числа врачей. Произошло это потому, что из Сибирского федерального округа ушло два региона, колонки в таблице сдвинулись, поэтому цифры поднялись на две строчки. Получилось, что в Новосибирской области число врачей сократилось на 58 %, а в Омской области количество врачей выросло с 8 до 33 тысяч. Оказалось, что 33 тысячи — это общая цифра по Сибири», — рассказал замгубернатора по социальной политике Иван Деев на пресс-конференции.





Он объяснил, как именно менял подход Минздрав к подсчету врачей. Так, в 2011 году методика учитывала всех, кто имеет медицинское образование. В 2012 году из методики исключили ординаторов, интернов, аспирантов. В 2013-м всех врачей, которые не работают с больными, то есть сотрудников Роспотребнадзора, профильных департаментов, педагогов в вузах и других. В 2015 году исключили всех, кто не оказывает помощь по программе государственных гарантий.





«Общее количество врачей в Томской области не поменялось. Но если вы откроете статистику за 2011 год, вы увидите 9600 врачей, а если откроете 2019 год, то в регионе 4300. Разница обусловлена именно методикой подсчета, хотя количество работающих врачей с каждым годом немного увеличивается», — подчеркнул вице-губернатор Иван Деев.





Сейчас в регионе не хватает 198 врачей и 86 специалистов среднего звена.





«Профицитными специальностями являются акушер-гинекологи в стационаре, инфекционисты в стационаре, нейрохирурги в стационаре, педиатры в стационаре, врачи-рентгенологи в стационаре. Дефицитные специальности очевидны. Это педиатры в поликлиниках, врачи-участковые, ЛОРы, офтальмолог, специалист по реабилитации, психиатр-нарколог, фтизиатр, врачи судебной экспертизы и патологоанатомы», — отметил Иван Деев.