Логистический центр хранения рыбы введут в Томске до конца 2022 года

В 2021 году в Томской области выловили почти 3,8 тонны рыбы — на 4,4 % больше, чем в предыдущем. В целом, с 2012 года вылов водных биоресурсов вырос втрое, сообщил замгубернатора региона Андрей Кнорр.
«Это та отрасль, в которой мы выстроили системный подход с точки зрения освоения. Я вспоминаю 2013-2014 годы, северные регионы, встречи с населением. Кабинеты и залы были забиты людьми, было много претензий и резких разговоров. Сегодня все проходит спокойно. С 1 января все, за кем закреплены квоты, могут начинать работать. На 2022 год для Томской области рекомендован объем промышленного вылова 5128 тонн. Это в среднем на 1000 тонн выше рыбного промысла советского периода 80-х годов», — подчеркнул вице-губернатор.
Кроме того, на треть увеличена квота по стерляди (до 8 тонн) и на 20 % — по пеляди (до 72 тонн). Весь объем квот полностью распределен между рыбопромышленниками по итогам аукционов.
«Основой устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса в Томской области является серьезная государственная поддержка, позволившая создать материально-техническую базу рыбодобывающих предприятий, — отметил Андрей Кнорр. — В 2022 году 21 миллион будет направлен на поддержку рыболовных предприятий, работающих в пяти муниципальных образованиях. Средства пойдут на приобретение маломерного флота, орудий лова и холодильного оборудования, компенсацию расходов за электроэнергию, а также поддержку завода «Александровские консервы».
По данным властей, с 2012 года объем переработки вырос в 3,9 раза: с 1,291 тыс. тонн до 5 тыс. тонн в 2021 году. До конца года власти надеются ввести логистический центр. Планируется, что там будет возможность хранить тысячу тонн рыбы, а объем холодильной камеры составит 4,5 тыс. кубометров.
«Вот сегодня на севере поймал рыбак щуку, 60 тонн. А с этой стороны у нас стоят перерабатывающие предприятия. Их всех объезжать — это сложно. Он будет приезжать в центр, сдавать рыбу на расчет и все. Здесь все будет аккумулироваться. Приедет сюда переработчик, выберет, сколько ему нужно. Это стимулирует и рыбаков, и переработчиков — вторые могут в ассортименте выбрать», — отметил замгубернатора.