Логистический центр хранения рыбы введут в Томске до конца 2022 года

В 2021 году в Томской области выловили почти 3,8 тонны рыбы — на 4,4 % больше, чем в предыдущем. В целом, с 2012 года вылов водных биоресурсов вырос втрое, сообщил замгубернатора региона Андрей Кнорр.

«Это та отрасль, в которой мы выстроили системный подход с точки зрения освоения. Я вспоминаю 2013-2014 годы, северные регионы, встречи с населением. Кабинеты и залы были забиты людьми, было много претензий и резких разговоров. Сегодня все проходит спокойно. С 1 января все, за кем закреплены квоты, могут начинать работать. На 2022 год для Томской области рекомендован объем промышленного вылова 5128 тонн. Это в среднем на 1000 тонн выше рыбного промысла советского периода 80-х годов», — подчеркнул вице-губернатор.