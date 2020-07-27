Лобовое ДТП произошло под Томском

«Знаки стоят, что 40 километров ограничение. Если бы так ехал, то бампера бы просто помяли. Но носятся все, на знаки всем плевать», — сказал ТВ2 один из работников дорожных служб.

«Девятка» хотела повернуть, а грузовик прямо шел. Вот и столкнулись. Приезжали МЧС, вытаскивали людей», — рассказал ТВ2 один из дорожников. Он уточнил, что водитель «девятки» получил травмы.

По информации регионального УМВД, авария произошла около 8 часов 04 минут на 106 км автомобильной дороги подьезд к г. Томску от автомобильной дороги Р-255.





«Водитель 1949 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21093, не предоставил преимущество в движении при осуществлении левого поворота и совершил столкновение с грузовым малотонажным автомобилем «Peugeot» под управлением водителя 1974 года рождения, двигавшимся со стороны Юрги в сторону Томска», — сообщает пресс-служба.





В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ-21093 госпитализирован с ранениями различной степени тяжести.