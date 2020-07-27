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27 июля,
2020
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Новости

Лобовое ДТП произошло под Томском

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Лобовое ДТП произошло у деревни Кафтанчиково, примерно на 13-м километре трассы Томск — Юрга.

Лобовое ДТП произошло под Томском
Фото: ТВ2

«Девятка» хотела повернуть, а грузовик прямо шел. Вот и столкнулись. Приезжали МЧС, вытаскивали людей», — рассказал ТВ2 один из дорожников. Он уточнил, что водитель «девятки» получил травмы.


По словам очевидца аварии, водитель грузовика не соблюдал скоростной режим.


«Знаки стоят, что 40 километров ограничение. Если бы так ехал, то бампера бы просто помяли. Но носятся все, на знаки всем плевать», — сказал ТВ2 один из работников дорожных служб. 

Лобовое ДТП произошло под Томском
Фото: ТВ2

По информации регионального УМВД, авария произошла около 8 часов 04 минут на 106 км автомобильной дороги подьезд к г. Томску от автомобильной дороги Р-255.


«Водитель 1949 года рождения,  управляя автомобилем ВАЗ 21093, не предоставил преимущество в движении при осуществлении левого поворота и совершил столкновение с грузовым малотонажным автомобилем «Peugeot» под управлением водителя 1974 года рождения, двигавшимся со стороны Юрги в сторону Томска», — сообщает пресс-служба.


В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ-21093 госпитализирован с ранениями различной степени тяжести.

Лобовое ДТП произошло под Томском
Фото: ТВ2
Лобовое ДТП произошло под Томском
Фото: ТВ2

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