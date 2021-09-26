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«ЛизаАлерт» установили указатели для заблудившихся в томском 86 квартале

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Томский поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» запустил проект «Стрелки». На 86 квартале, где ежегодно теряются множество томичей, ушедших за грибами и ягодами, установили таблички, указывающие на выход из леса.

В отряде говорят, что несмотря на близость в городу, сигнал сотовой связи на 86 квартале плохой, поэтому указатели могут стать хорошей помощью. Заблудившийся человек, наткнувшись на такую стрелку, сможет выйти к дороге самостоятельно, соблюдая направление.

«Стрелки» - проект, который позволит, повысить безопасность людей в лесу. Идея проекта проста - в наиболее проблемных районах, на тропах, просеках и границах лесных пространств устанавливаются хорошо видимые указатели, которые позволяют сориентироваться заблудившемуся. При наличии связи, человек сможет вызвать помощь. Карта стрелок с координатами будет у нас и у МЧС, таким образом, назвав номер стрелки, мы сразу поймем в какой точке находится человек», - сообщает отряд.

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Стрелками планируют охватить территорию в 100 квадратных километров, ту площадь, где практически отсутствует сотовая связь и нет хороших дорог. Также в некоторых местах на этой площади из-за выхода железных руд, компас показывает неверное направление.

«В год нам поступает примерно 60 заявок на поиск пропавших в природной среде (за 2019 - 59 заявок, 2020 - 60 заявок, за неполные 9 месяцев этого года — уже 55 заявок). Всего за 2021 год в районе 86 квартала пропали 7 человек. По трем заявкам пропавшие застряли на машинах в бездорожье и не могли об этом сообщить, по другим трем заявкам заблудившиеся долго не могли найти дорогу. У троих пропавших из семи при себе был мобильный телефон и только одному мы смогли помочь удаленно выйти из леса. Остальные были вне зоны действия сети. Но не все поиски закачиваются спасением человека. Есть в нашей статистике и поиски, когда пропавший был найден погибшим», — говорят в отряде.

Стрелки, которые устанавливают волонтеры, красного цвета. Белым несмываемым маркером на них написано, сколько метров осталось до ближайшей дороги и в какую сторону нужно двигаться. Под указателями волонтеры разместили номера телефонов экстренных служб и инструкцию, что делать потерявшимся. На деревьях указатели закрепили веревочным шпагатом, чтобы не травмировать дерево.

Ежегодно отряд планирует осматривать таблички и восстанавливать поврежденные. Волонтеры просят томичей бережно относиться к стрелкам, не повреждать их и не переворачивать.

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