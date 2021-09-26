«ЛизаАлерт» установили указатели для заблудившихся в томском 86 квартале

Томский поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» запустил проект «Стрелки». На 86 квартале, где ежегодно теряются множество томичей, ушедших за грибами и ягодами, установили таблички, указывающие на выход из леса.

В отряде говорят, что несмотря на близость в городу, сигнал сотовой связи на 86 квартале плохой, поэтому указатели могут стать хорошей помощью. Заблудившийся человек, наткнувшись на такую стрелку, сможет выйти к дороге самостоятельно, соблюдая направление.

«Стрелки» - проект, который позволит, повысить безопасность людей в лесу. Идея проекта проста - в наиболее проблемных районах, на тропах, просеках и границах лесных пространств устанавливаются хорошо видимые указатели, которые позволяют сориентироваться заблудившемуся. При наличии связи, человек сможет вызвать помощь. Карта стрелок с координатами будет у нас и у МЧС, таким образом, назвав номер стрелки, мы сразу поймем в какой точке находится человек», - сообщает отряд.