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25 января,
2021
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«Лиза Алерт» запустит ночной патруль в Томске на время холодов

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В связи с сильными морозами отряд «Лиза Алерт» запускает в Томске ночной патруль. Волонтеры--поисковики будут ездить по ночным улицам Томска, искать одиноких прохожих и предлагать им помощь.


«Лиза Алерт» запустит ночной патруль в Томске на время холодов

Когда улицы пустынные, особенно заметны одинокие пешеходы. Наше внимание приковано к пожилым людям, которые в силу возраста, заболеваний или дезориентации могут потеряться, — рассказала ТВ2 пресс-секретарь отряда Наталья Горовцова. — Мы решили не ждать поступающих заявок на поиск этих людей, потому что любое промедление — гибель человека. Мы, так скажем, подстилаем себе соломку и пытаемся предотвратить такие поиск или часть таких поисков. Идем на опережение.


Наталья добавила, что патрули «Лизы Алерт» будут помогать не только потерявшимся, но и другим категориям людей, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Например, оказавшимся без транспорта в морозную ночь. 

Члены отряда «Лиза Алерт» призывают томичей не проходить мимо замерзших людей на улице, а предлагать им помощь. Телефон горячей линии волонтеров-поисковиков: 8-800-700-54-52. 

Ранее МЧС предупреждало жителей региона о сильных морозах с 23 по 27 января. В эти дни, по прогнозам синоптиков, в Томске и Томской области ожидается до -40°С и ниже. Мэрия также предупреждает горожан о возможных сбоях в работе общественного транспорта.

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