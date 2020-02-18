Лиза Алерт в Томске ищет пропавшего мужчину

Волонтеры объявили о поисках 39-летнего Дмитрия Михайлова, который 7 февраля ушел из дома и не вернулся.





«Пропал Михайлов Дмитрий Федорович, 39 лет. 7 февраля 2020 года ушел из дома по улице Северный МПС и не вернулся», — сообщил отряд «Лиза Алерт» в своей группе.





Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, телосложение нормальное, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Дмитрий был одет в синий пуховик, синие штаны, черные берцы и вязаную черную шапку.