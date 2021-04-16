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16 апреля,
2021
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Лиза Алерт собирает волонтеров на поиски пропавшей 30-летней томички

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Поисковый отряд Лиза Алерт объявил о срочном сборе волонтеров для поисков пропавшей Арины Пантелеевой.


«Внимание: СРОЧНЫЙ сбор! Пропала #Пантелеева Арина Юрьевна, 30 лет, г. Томск. с 15 апреля 2021 года ее местонахождение неизвестно. СБОР: 16.04.2021 в 13:00, Московский тракт, 74/1, парковка Автосервиса», — говорится в сообщении.


Желающих присоединиться к поиска просят одеться по форме «лес», взять с собой скотч и средства индивидуальной защиты. Уточнить информацию можно у инфорга поиска Ольги: 8-909-544-30-54.

Лиза Алерт собирает волонтеров на поиски пропавшей 30-летней томички

30-летняя Арина Пантелеева пропала 15 апреля, с тех пор о ней ничего неизвестно. Приметы девушки: рост 170 сантиметров, телосложение худощавое, русые волосы, светло-карие глаза. Во что была одета — неизвестно. 


«Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно)», — добавляют в отряде.

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