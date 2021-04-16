Лиза Алерт собирает волонтеров на поиски пропавшей 30-летней томички

Поисковый отряд Лиза Алерт объявил о срочном сборе волонтеров для поисков пропавшей Арины Пантелеевой.





«Внимание: СРОЧНЫЙ сбор! Пропала #Пантелеева Арина Юрьевна, 30 лет, г. Томск. с 15 апреля 2021 года ее местонахождение неизвестно. СБОР: 16.04.2021 в 13:00, Московский тракт, 74/1, парковка Автосервиса», — говорится в сообщении.





Желающих присоединиться к поиска просят одеться по форме «лес», взять с собой скотч и средства индивидуальной защиты. Уточнить информацию можно у инфорга поиска Ольги: 8-909-544-30-54.