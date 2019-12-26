«Лиза Алерт» просит помочь найти пропавшего пенсионера

Волонтеры томского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» просят помочь найти 60-летнего Александра Колесникова. Пенсионер 24 декабря ушел на прогулку и не вернулся.

Приметы пропавшего Александра Колесникова: рост 150 сантиметров, нормального телосложения, седые волосы, серо-зеленые глаза.

Был одет в черно-серый пуховик, синие джинсы, синюю с желтым безрукавку, черные берцы и серую спортивную шапку. Особые приметы: носит бороду.







Волонтеры отмечают, что у мужчины возможна потеря памяти.







Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят сообщать по телефонам 8 800 700 54 52 или 112. Кроме того, отряду нужна помощь добровольцев в поисках мужчины.