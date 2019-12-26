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26 декабря,
2019
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«Лиза Алерт» просит помочь найти пропавшего пенсионера

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Волонтеры томского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» просят помочь найти 60-летнего Александра Колесникова. Пенсионер 24 декабря ушел на прогулку и не вернулся.

«Лиза Алерт» просит помочь найти пропавшего пенсионера

Приметы пропавшего Александра Колесникова: рост 150 сантиметров, нормального телосложения, седые волосы, серо-зеленые глаза.

Был одет в черно-серый пуховик, синие джинсы, синюю с желтым безрукавку, черные берцы и серую спортивную шапку. Особые приметы: носит бороду.


Волонтеры отмечают, что у мужчины возможна потеря памяти.


Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят сообщать по телефонам 8 800 700 54 52 или 112. Кроме того, отряду нужна помощь добровольцев в поисках мужчины.

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