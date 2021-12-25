«ЛизаАлерт» просит помочь с поиском ушедшей вчера из дома в Северске 74-летней женщины

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» просит томичей и северчан помочь с поиском Бастриковой (Богдановой) Галины Петровны. Женщине 74 года, вчера она ушла из дома в Северске и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 164 сантиметра, плотное телосложение, короткие обесцвеченные волосы, голубые глаза. Была одета в светло-серую куртку с капюшоном, в черные штаны и черные полусапожки на шнурках. С собой у Галины Петровны небольшая прямоугольная черная сумочка.

Возможна потеря памяти.