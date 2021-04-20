Лиза Алерт: поиски пропавшей 30-летней томички затрудняет минусовая погода

«На данный момент у нас работают автономные группы, оклеиваем ориентировками районы города, ищем камеры видеонаблюдения, ждем результата по камерам от полиции, продолжаем собирать информацию и проверять поступающие к нам свидетельства. Очень ждем плюсовой погоды для очередного активного сбора добровольцев», — сообщила ТВ2 представитель отряда «Лиза Алерт» Наталья Горовцова.



В отряде отметили, что им не хватает фонарей. Также нужна бумага для печати формата А, катриджи и алкалиновые батарейки АА.





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