Ливни с грозами и градом возможны 2 и 3 июня в Томске

Второго и ночью третьего июня на большей части территории области ожидаются дожди, местами сильные. Также возможны грозы, град. Скорость ветра составит 15-18 м/с, но при грозах возможны шквалистые порывы со скоростью 19-24 м/с, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные Томского гидрометцентра. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, 2 июня в Томске днем облачно с прояснениями. Возможен умеренный, днем местами сильный дождь и гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с, днем при грозах порывы 17-22 м/с. Температура ночью +7…+9°С, днем +14…+16°С.





Томичам советуют быть внимательными при переходе проезжей части и при движении по улично-дорожной сети, избегать движения вблизи слабозакрепленных конструкций и электрических проводов, воздержаться от поездок на дальние расстояния.





Ранее синоптики прогнозировали, что температура воздуха в первую декаду июня будет ниже нормы. В большинстве дней ожидаются осадки, грозы.





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