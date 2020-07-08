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Ливень и град обещают томичам в четверг
2 часа назад
Томский гидрометцентр прогнозирует на четверг, 9 июля, по области и Томску грозы, ливни и град.
«Ожидаются местами кратковременные, при грозах сильные ливневые дожди, грозы, возможен град, при грозах порывы ветра 15-20 метров в секунду. В Томске переменная облачность, температура ночью +13…+15 °С, днем +26…+28 °С», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии.
В связи с прогнозом мэрия просит соблюдать осторожность и меры личной безопасности на улицах и дорогах: при переходе проезжей части, движении мимо рекламных вывесок, силовых кабелей и электрощитовых конструкций.
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