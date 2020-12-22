Лиственницу на острове Ольхон признали самым старым деревом России

Лиственницу «Страж Ольхона», растущую на байкальском острове, признали самым старым деревом России. В этой году ей исполнилось 777 лет.

Помимо «Стража», в пятерку старейших деревьев вошли лиственница и сосна из Иркутской области, сосна из Хакасии, а также дубы из Псковской области и Дагестана. Возраст самого молодого дерева из пятерки — 508 лет.





Список самых старых деревьев России составили после экспедиции ученых-дендрологов в рамках программ «Деревья — памятники живой природы» и «Древо Байкала», сообщает «Тайга.инфо».