Лиственницу на острове Ольхон признали самым старым деревом России

Лиственницу «Страж Ольхона», растущую на байкальском острове, признали самым старым деревом России. В этой году ей исполнилось 777 лет.
Помимо «Стража», в пятерку старейших деревьев вошли лиственница и сосна из Иркутской области, сосна из Хакасии, а также дубы из Псковской области и Дагестана. Возраст самого молодого дерева из пятерки — 508 лет.
Список самых старых деревьев России составили после экспедиции ученых-дендрологов в рамках программ «Деревья — памятники живой природы» и «Древо Байкала», сообщает «Тайга.инфо».
«Старше «Стража Ольхона» на острове нет: другие деревья, пережившие целые эпохи и возможно заставшие другой климат, погибли», — писали ранее в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья».
Доктор биологических наук Любовь Касьянова отмечала, что лиственницу можно назвать уникальным ботаническим объектом, поскольку крупные ветви дерева спустились вниз и укоренились, сформировав три дочерние особи разного возраста.
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