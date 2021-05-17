Листва, ветки и доски: кто должен вывозить мусор после ремонта и субботника?

В редакцию ТВ2 обратилась Людмила Ивановна — старшая по дому по адресу Лазарева, 4. Женщина рассказала, что жильцы дома провели субботник, но собранный мусор с контейнерных площадок никто не вывозит. Представитель САХа Михаил Курилов уточнил, что вывоз отходов от капитального ремонта или субботника не входит в обязанности регоператора.

«Есть закон, который гласит, что организацией и обслуживанием контейнерных площадок занимается собственник земли. Если собственник ТСЖ или УК, то эти организации и следят за состоянием площадок ТКО. Если жители организовали какую-то уборку территории, то либо собственник земли вывозит мусор, либо граждане скидываются и нанимают машину, которая и вывезет отходы», — рассказал Михаил Курилов в разговоре с журналистом ТВ2.





Он уточнил, что в тарифе регоператора заложены деньги только на уборку баков.





«За вывоз того, что лежит вокруг баков, платит собственник земли, раз он допустил эту гору. Странное представление, что должен прилететь волшебник и бесплатно вывезти весь мусор. В Томске и в Томском районе самый дешевый тариф на вывоз мусора в стране. Официально вам говорю. Если эта земля принадлежит муниципалитету, то у них есть подрядчики, которые получают деньги за содержание контейнерных площадок. Они должны приехать, забрать мусор и привезти его на полигон», — говорит Курилов.