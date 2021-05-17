Листва, ветки и доски: кто должен вывозить мусор после ремонта и субботника?
В редакцию ТВ2 обратилась Людмила Ивановна — старшая по дому по адресу Лазарева, 4. Женщина рассказала, что жильцы дома провели субботник, но собранный мусор с контейнерных площадок никто не вывозит. Представитель САХа Михаил Курилов уточнил, что вывоз отходов от капитального ремонта или субботника не входит в обязанности регоператора.
«Есть закон, который гласит, что организацией и обслуживанием контейнерных площадок занимается собственник земли. Если собственник ТСЖ или УК, то эти организации и следят за состоянием площадок ТКО. Если жители организовали какую-то уборку территории, то либо собственник земли вывозит мусор, либо граждане скидываются и нанимают машину, которая и вывезет отходы», — рассказал Михаил Курилов в разговоре с журналистом ТВ2.
Он уточнил, что в тарифе регоператора заложены деньги только на уборку баков.
«За вывоз того, что лежит вокруг баков, платит собственник земли, раз он допустил эту гору. Странное представление, что должен прилететь волшебник и бесплатно вывезти весь мусор. В Томске и в Томском районе самый дешевый тариф на вывоз мусора в стране. Официально вам говорю. Если эта земля принадлежит муниципалитету, то у них есть подрядчики, которые получают деньги за содержание контейнерных площадок. Они должны приехать, забрать мусор и привезти его на полигон», — говорит Курилов.
Также в тариф регоператора не входит вывоз крупногабаритного мусора: например, бревен, арматуры, кусков кровли.
«Услуги по вывозу бревен и кусков бетона не входят в тариф и оплачиваются отдельно. А, точнее, не оплачиваются — регоператор под давлением администраций и жалоб жителей вывозит их без взимания платы. И департамент тарифного регулирования такие расходы никак не учитывает, что означает, что вывоз этого барахла оплачивается за счет граждан и убытков или роста долгов регоператора», — отмечал депутат гордумы Владимир Самокиш во время последнего заседания.
Он предложил проработать механизм, который позволял бы накладывать штраф за нелегальное складирование мусора.
«Санкция за это предусмотрена, но непонятно, кто должен ее применять и какая доказательная база должна быть. Предлагаю администрации продумать необходимый алгоритм. Возможно, он будет построен через ГАИ (очевидец нарушения отправляет туда доказательства – видео, фото - ГАИ устанавливает собственника, администрация штрафует) или другие структуры – варианты могут быть разными. Возможно, придется пересматривать правила благоустройства, как это сделано, например, в Москве и на Ставрополье. В любом случае, необходимо создать условия, при которых жители сами смогут стать контролерами происходящего», — предлагает Самокиш.
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