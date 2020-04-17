Лишь 30 % россиян полноценно работают из дома

Только 30 % россиян и 22 % жителей двух столиц полноценно работают на «всероссийских выходных» из дома. 65 % жителей Москвы и Петербурга и 54 % россиян в целом заявили, что из дома не работают. 16 % россиян (13 % москвичей и петербуржцев) сказали, что сейчас не работают вообще. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие».





Большинство россиян заявили, что соблюдают режим самоизоляции. 59 % жителей Москвы и Санкт-Петербурга отметили, что стали выходить из дома реже, еще 28 % жителей столиц покидают дом только в исключительных случаях, а 7 % говорят, что вообще практически не выходят. 6 % перемещаются как обычно из-за необходимости по работе.





В регионах карантинная «мобильность» населения пока чуть выше: в среднем по России 41 % стали реже выходить из дома, 36 % делают это только в исключительных случаях и 11 % почти всегда дома. 10 % не сократили обычные перемещения из-за необходимости по работе.





Работа на удаленке не вдохновляет большинство наших соотечественников. Только 22 % россиян (в Москве и Петербурге — 13 %) сказали, что дома им работается отлично. 21 % россиян полагают, что дома работать можно, но в офисе все же лучше. 19 % россиян (причем эта доля в столицах и регионах одинакова) считают удаленную работу откровенно плохим вариантом. 6 % россиян продолжают ходить на работу, еще 5 % и до начала режима самоизоляции работали удаленно.





Самоизоляция нравится россиянам еще меньше, чем работа на удаленном доступе. Только 17 % респондентов заявили, что им нравится оставаться дома. 27 % еще не определились. 56 % россиян (в регионах эта доля еще выше, 71 %) относятся к самоизоляции отрицательно.





70 % россиян заявили, что им не хватает прогулок, 40 % скучают по живому общению, 35 % не хватает кафе и ресторанов, 33 % — путешествий, также треть респондентов страдают от отсутствия парикмахерских и бытовых услуг.





37 % россиян (44 % — в Москве и Петербурге) полагают, что ограничения по карантину продлятся как минимум до июня. 22 % жителей страны (и 32 % жителей столиц) готовятся к нескольким месяцам самоизоляции. И лишь 27 % россиян ждут ее отмены сразу после майских праздников.





Опрос проведен банком «Открытие» 10-12 апреля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.





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