Лингвисты ТГУ впервые записали пять тюркских диалектов с помощью УЗИ-аппарата

Две недели ученые собирали фонетические данные при помощи сканера, по итогам поездки в архиве оказались данные шорского, кызыльского, сагайского и качинского диалектов хакасского языка. А в Кузбассе исследователям удалось записать носитей телеуского диалекта алтайского языка.

«Сибирь — уникальное место для этногенеза тюркских языков. У нас здесь, можно сказать, зона действия волновых процессов: языки сильно пересекаются и в то же время разнятся, — цитирует пресс-служба ТГУ старшего научного сотрудника лаборатории лингвистической антропологии Дениса Токмашева. — В Сибири можно проследить историю языковых контактов и миграции древних сибирских народов. При этом если крупные тюркские языки описаны достаточно полно, то языки малочисленные описаны катастрофически плохо. А диалектов и говоров множество».

Для сбора данных с помощью артикулографа на испытуемого надевали особый шлем, чтобы зафиксировать датчик. Датчик устанавливали в области нижней челюсти, чтобы на экране были видны язык и частично твердое и мягкое нёбо. Денис Токмашев поясняет, что разница в положении языка при артикуляции в сходных звуках поможет сделать выводы о родстве языков. Однако это ещё предстоит изучить — пока ученые только собрали данные.