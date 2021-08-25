Лингвисты ТГУ впервые записали пять тюркских диалектов с помощью УЗИ-аппарата
Лингвисты ТГУ впервые записали данные пяти диалектов тюркских языков Сибири в селах Хакасии и Кузбасса. Исследование провели с помощью мобильного УЗИ-артикулографа – аппарата, фиксирующего движения активных органов речи.
Две недели ученые собирали фонетические данные при помощи сканера, по итогам поездки в архиве оказались данные шорского, кызыльского, сагайского и качинского диалектов хакасского языка. А в Кузбассе исследователям удалось записать носитей телеуского диалекта алтайского языка.
«Сибирь — уникальное место для этногенеза тюркских языков. У нас здесь, можно сказать, зона действия волновых процессов: языки сильно пересекаются и в то же время разнятся, — цитирует пресс-служба ТГУ старшего научного сотрудника лаборатории лингвистической антропологии Дениса Токмашева. — В Сибири можно проследить историю языковых контактов и миграции древних сибирских народов. При этом если крупные тюркские языки описаны достаточно полно, то языки малочисленные описаны катастрофически плохо. А диалектов и говоров множество».
Для сбора данных с помощью артикулографа на испытуемого надевали особый шлем, чтобы зафиксировать датчик. Датчик устанавливали в области нижней челюсти, чтобы на экране были видны язык и частично твердое и мягкое нёбо. Денис Токмашев поясняет, что разница в положении языка при артикуляции в сходных звуках поможет сделать выводы о родстве языков. Однако это ещё предстоит изучить — пока ученые только собрали данные.
«Главное преимущество такого УЗИ-аппарата — ты можешь получить информацию по большому количеству разных диалектов и языков, — пояснила заведующая лабораторией лингвистической антропологии ТГУ, член-корреспондент РАН Анна Дыбо. — Аппарат не инвазивный, им можно обследовать много людей и узнать, что у них индивидуальное, а что связано со свойствами диалекта. Плюс, это очень мобильный аппарат».
ТГУ приобрел УЗИ-артикулограф в рамках гранта Правительства РФ. Сама экспедиция также проходила при поддержке двух грантов: гранта РНФ «Атлас диалектов тюркских языков народов России» и гранта Правительства РФ. Научные публикации на основе собранных в Хакасии и Кузбассе данных сотрудники ТГУ будут писать совместно с Джонатаном Нортом Вашингтоном, специалистом по тюркским языкам, доцентом отделения лингвистики Суортмор-колледжа (Пенсильвания, США). Джонатан с 2019 года сотрудничает с лингвистами ТГУ в области полевой фонетики и описания тюркских языков России.