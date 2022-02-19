Лилия Пикалова: школа «Интеграция» прошла аккредиатцию

«Все проходило строго по утвержденному в школе графику: доработка документов, подача заявки, прохождение экспертизы, экспертное заключение и как результат — свидетельство! «...» Аккредитация — это заслуга большинства педагогов и сотрудников школы. У нас очень сильная молодая команда, и мы вместе сделаем «Интеграцию» одной из лучших школ Томской области и России», — написала Пикалова.

Школа «Интеграция» в Южных воротах прошла аккредитацию. Об этом сообщила в своем телеграм-канале директор учебного заведения Лилия Пикалова. Это значит, что подготовка учеников в «Интеграции» полностью соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). В начале марта школе выдадут само свидетельство о прохождении аккредитации.

Напомним, с начала этого года в «Интеграции» проходили выемки документов и проверки. Так, 14 января сотрудники томского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с администрацией Томского района провели выемку, приехав в школу в районе 16 часов, когда в «Интеграции» еще были ученики.

«Позвонили сотрудники школы, сказали, что сначала приехали четверо мужчин из районной администрации, требовали открыть все кабинеты, предоставить все оборудование. Позже приехали из УЭБиПК, рассказали, какие конкретно документы им нужны — это касалось закупки квадрокоптеров. Я так понимаю, что они действовали по какому-то заявлению или обращению, полагаю даже, что это обращение [главы районного управления образования] Юлии Валерьевны Дубовицкой, потому что она в свое время почему-то считала, что я не имею права купить детям именно эти коптеры, хотя в Министерстве просвещения мне ответили обратное», — рассказала тогда ТВ2 Пикалова. А 28 января в школе прошла проверка с целью выявления террористической ячейки.

Напомним, конфликт управления образования Томского района и директора школы Лилии Пикаловой продолжается с января прошлого года. Тогда директора школы попытались уволить, объяснив это финансовыми нарушениями, в самой школе провели две проверки, сейчас Пикалова предполагает, что ее снова планируют уволить. При этом на одной из пресс-конференций глава Томского района Александр Терещенко заявил, что такое решение пока не принято, и уклонился от ответа на вопрос, подтвердилась ли информация о финансовых нарушениях в ходе проверок.

Сама Лилия Пикалова уверена, что ее увольнение вызвано конфликтом с главой районного управления образования из-за недостаточной управляемости Пикаловой как директора. Она заявила, что противостояние с Юлией Дубовицкой началось еще во время закупки оборудования для «Интеграции». По ее словам, начальник управления образования просила ее изменить техническое задание под конкретного поставщика, но директор ответила отказом.