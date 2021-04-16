Лидер группы «Ногу свело», поддержавший Алексея Навального, заявил о переносе концертов в Сибири
Лидер рок-группы «Ногу свело» Максим Покровский заявил об отмене весеннего гастрольного тура по Сибири в связи с давлением на организаторов концертов. Об этом Максим рассказал в своем Инстаграме.
«Привет, сегодня странные новости. Наш весенний тур по Сибири не состоится, — сказал Максим Покровский. — Вы спросите: почему? Я спился или сторчался? Нет, я трезв и вменяем. Заболел ковидом? Нет, прививку сделал. У нас плохие промоутеры? У нас отличные промоутеры. Проблемы на местах? Да, это уже горячее. Но не спешите винить людей на местах. На всех площадках работают отличные профессионалы, готовые нас принять. Но этих отличных профессионалов в большинстве городов тура вызвали в какие-то очень важные кабинеты и сказали, что концерт «Ногу свело» состояться не должен. А если состоится, то площадки под тем или иным предлогом закроют. COVID поможет. Поэтому я вынужден сообщить о переносе нашего тура на осень. В конце вы можете спросить, что, может, я все это выдумал, потому что билеты плохо продаются? Да нет, продаются. Лучше всех. Вы сами это знаете, вы сами их покупаете. Тяжелые времена продолжаются, мы остаемся вместе с вами и надеемся, что и вы останетесь вместе с нами».
Концерт в Томске группы «Ногу свело» должен был состояться 29 апреля в Центре культуры ТГУ. Мы попросили прокомментировать ситуацию с отменой концерта директора ЦК ТГУ Игоря Муравьева. Он пояснил, что причиной отмены концерта группы «Ногу свело» стали ограничения на массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса. Руководство ЦК ТГУ не сможет обеспечить необходимые меры безопасности.
«Мы очень ждали «Ногу свело», особенно их новые композиции, которые в живом звуке в Томске на исполнялись. Они имеют такой забойный танцевальный характер и очень популярны. Но в свете ожидаемой третьей волны ковида активизировал свой контроль Роспотребнадзор над концертными залами и стадионами. Организаторы сталкиваются с серьезными затруднениями контроля выполнения всех требований безопасности. То есть когда все зрители, сто процентов, должны сидеть и соблюдать дистанцию. Мы опасаемся и думаем, что не сможем обеспечить эти условия. Таким образом, мы нарвемся на соответствующие санкции. В связи с этим мы неделю назад связались с группой и порекомендовали перенести концерты на осень. В надежде, что осенью, ближе к зиме, ситуация поменяется».
Он добавил, что 29 апреля вместо концерта «Ногу свело» состоится конкурс красоты «Ты уникальная миссис России». Организаторы является партнерами ЦК ТГУ и давно хотели провести это мероприятие.
«Конкурс подразумевает такой формат, где зрители сидят. И жюри сидит. Там не будет танцевальных позывов и желания вскочить с кресла. Зрители будут рассаживаться в шахматной порядке. И сама популярность этого мероприятия гораздо меньше», — сказал Игорь Муравьев.
Отметим, что в апреле ЦК ТГУ отменил несколько концертов: гала-концерт Международного конкурса хореографии и вокала «PHOENIX», мистический ледовый мюзикл «Дракула. История вечной любви», концерт Северного русского народного хора, шоу японских барабанщиков и спектакли Трудно быть Богом» и «Хочу купить вашего мужа». В апреле, согласно афише, прошли только концерт пианиста из Москвы Александра Златина, концерт музыканта Алексея Архиповского и выступление стендап-комика Евгения Чебаткова.
В официальной группе томского концерта в соцсети «ВКонтакте» пишут, что билеты будут действительны.
Ранее сообщалось, что лидер группы «Ногу свело» призвал освободить политика Алексея Навального.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
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