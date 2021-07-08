Лицей № 8 не откроется в 2021 году

Об этом сообщил спикер Думы города Томска Чингис Акатаев в своем телеграм-канале. Он организовал встречу представителей родительского комитета лицея № 8 с заместителем мэра по социальным вопросам Константином Чубенко. Родители были обеспокоены тем, что до сих пор даже не закончена экспертиза проектно-сметной документации.

Константин Чубенко сообщил, что на следующей неделе мэрия ждет заключение экспертизы на проектное решение. Потом пройдут торги и только в августе начнется ремонт. Понятно, что в сентябре лицей не откроет двери для учеников.