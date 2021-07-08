Лицей № 8 не откроется в 2021 году
Об этом сообщил спикер Думы города Томска Чингис Акатаев в своем телеграм-канале. Он организовал встречу представителей родительского комитета лицея № 8 с заместителем мэра по социальным вопросам Константином Чубенко. Родители были обеспокоены тем, что до сих пор даже не закончена экспертиза проектно-сметной документации.
Константин Чубенко сообщил, что на следующей неделе мэрия ждет заключение экспертизы на проектное решение. Потом пройдут торги и только в августе начнется ремонт. Понятно, что в сентябре лицей не откроет двери для учеников.
Многое будет зависеть от подрядной организации, которая выиграет конкурс на производство строительно-монтажных работ. Но, если появится добросовестный подрядчик, который имеет опыт работы и ресурсы, то выполнить тот объем работ, который будет предусмотрен контрактом, до конца года реально. Чубенко нас заверил, что работы по фасаду и внутренние работы будут проводиться параллельно. Сейчас в здании ведутся капитальные работы на перекрытиях.
Напомним, судебные приставы опечатали здание лицея по требованию прокуратуры в августе 2019 года, буквально за три дня до начала занятий. Ведомство потребовало провести срочный капитальный ремонт здания в связи с его аварийностью. Срочно не получилось. В августе 2020 года родители школьников, которые учились в лицее № 8 на проспекте Кирова, собирались устроить сход — они были недовольны, что дети уже два года вынуждены временно учиться в других школах, а сроки завершения ремонта в родном лицее никому не известны. Сейчас сроки названы в очередной раз — к 2022 году.
В лицее имени космонавта Николая Рукавишникова обучалось более 900 учеников. После закрытия на ремонт первоклашки лицея № 8 переведены в гимназию № 6, со 2 по 4 класс дети обучаются в школе № 12, среднее звено переведено в новую школу «Перспектива», а старшеклассники перешли в Гуманитарный лицей на проспекте Ленина.